A Balaton a magyarok közös kincse, a negatív politikai kampány az ország egyik legfontosabb szimbólumát sérti – üzente az MTÜ elnöke Magyar Péternek és a Tisza Pártnak

Interjút adott az Indexnek Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség elnöke miután Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke korábban arról beszélt, hogy szerinte 30-40 százalékos a visszaesés a Balaton körüli vendéglátóhelyeken. Guller Zoltán számok, adatok segítségével cáfolta Magyar Péter vádjait.

Guller Zoltán elmondta, minden évben próbálnak negatív képet alkotni a Balatonról. Szerinte ebben semmi meglepő nincs, azonban fontos cáfolni a rémhíreket. „Általában júliusban kényszerítenek ezek a légből kapott nyilatkozatok arra, hogy szezon közben értékeljek.

Ez mindenképpen pozitívum, hogy idén augusztusban ütötték fel a fejüket ezek a hangok”

– mondta Guller Zoltán. Szerinte ez azért fontos, mivel korábban is volt már arra példa, amikor szezon közepén akarták értékelni a Balaton látogatottságát, azonban ezek a kísérletek rendre kudarcba fulladtak.

Az egyik ilyen eset 2023-ban történt, amikor Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke olyan adatokkal próbálta értékelni a Balaton turisztikai helyzetét, amelyekről később kiderült, hogy hamisak voltak és ezt maga Flesch Tamás is kénytelen volt elismerni. „Továbbra is tartom, hogy szakmaiatlan, sőt egyenesen káros a szezon közbeni értékelés, de időről időre belekényszerítenek az alaptalan kritikák” – fogalmazott Guller Zoltán.

„Aki pár kiragadott példából az egész szektorra következtetést von le, semmiképp sem nevezhető szakmailag kompetensnek”

– tette hozzá.

Ezután beszélt arról, hogyan is alakult az országos turisztikai forgalom idén nyáron. Országos szinten a vendégek száma meghaladta a 12 milliót, ami 7 százalékos növekedést jelent a tavalyi rekordévhez viszonyítva – emelte ki Guller Zoltán.

Ezenfelül a vendégéjszakák számában 3,5 százalékos növekedést, a szálláshelyi bevételek tekintetében pedig 17 százalékos növekedést mértek. A vendéglátóhelyek bevétele 7 százalékkal emelkedett a tavalyi évhez képest, valamint jól alakult a Szép-kártya-forgalom is: a feltöltések összértéke 8 százalékkal, a költések pedig csaknem 12 százalékkal nőttek a tavalyi év azonos időszakához képest. Fontos hozzátenni, hogy ezek csak az előzetes adatok, a kisebb szolgáltatók adatai csak tovább fogják javítani ezeket az értékeket.

Ezután részletesebben beszélt a Balaton körüli negatív politikai- és médiakampányról, amelyet több szempontból, például a helyi turizmusra gyakorolt hatása miatt is károsnak ítélt. „Ahelyett, hogy a Balaton ellen hangolnák az embereket, sokkal fontosabb lenne a tó szépségeiről, értékeiről, kulturális és gasztronómiai gazdagságáról beszélni, hiszen a Balaton a magyarok közös történelmi kincse.

Ezért az évről évre visszatérő negatív politikai- és médiakampány nemcsak a balatoni turizmust gyengítheti, hanem az egész ország egyik legfontosabb szimbólumát sérti”

– szögezte le Guller Zoltán, aki mondandóját a Balatonra érkezett vendégek számának, a Szép-kártya-forgalommal, az eltöltött vendégéjszakákkal és a szálláshelyek bevételének alakulásával cáfolta a Magyar Péter által Balatonfenyvesen elmondottakat. Kiemelte továbbá, hogy a magyar emberek mellett a környező országokból is szép számmal érkeztek turisták a magyar riviérára.

A német, lengyel, cseh, szlovák és osztrák utazók mellett külön említette a lengyel turisták megjelenését, akiknél 16 százalékot meghaladó növekedésről beszélt. A Bahart adatai is alátámasztják a pozitív trendet: a nyári szezon eddigi adatai a tavalyinál is kedvezőbb képet mutatnak – tette hozzá, illusztrálva a helyzetet a balatoni hajózással kapcsolatban.

Azonban nemcsak Guller Zoltán nem ért egyet Magyar Péter szavaival, a balatoni vendéglátósok is elmondták véleményüket a Tisza Párt elnökének gondolatairól.

„A keszthelyi szállodák köszönik szépen, jól vannak!

A nyári időszakban közel telt házzal és jó átlagárral üzemelnek a Balatont ért kedvezőtlen és igazságtalan kritikák ellenére” – nyilatkozta Csere András, a keszthelyi Hotel Helikon igazgatója.

„A balatoni vendéglátási szezon összességében jó eredményeket vár a nyár végére, hiszen az esős július után augusztus első hetében berobbant a balatoni turizmus.

A minőségi szolgáltatást nyújtó éttermekkel konzultálva elmondható, hogy ezekben a napokban mindenhol telt ház van” – mondta Csapody Balázs, a Kistücsök tulajdonosa, a Pannon Gasztronómia Akadémia elnöke.

„Júniusban a vendégéjszakák száma 7-8 százalékkal emelkedett, júliusban a szálloda majdnem telt házzal üzemelt. Emellett az egész nyárra jellemző, hogy jelentősen emelkedett a külföldi vendégek száma.

Augusztusra is kitűnőek az előrejelzések, ebben az időszakban is közel telt házra számítunk”

– számolt be Baldauf Csaba, az alsópáhoki Kolping Hotel Family Resort & Spa igazgatója.

A kiemelt kép illusztráció. A Tihanyi Bencés Apátság (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)