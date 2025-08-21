Új dimenziót nyit a közmédia: már okostelevízión is elérhető a Médiaklikk

Díj- és reklámmentes streaming-szolgáltatással bővült a közmédia kínálata. A Médiaklikk felületein augusztus 20-tól több száz órányi tartalom – köztük a Szomszédok, a Linda, az Indul a bakterház, a Tüskevár és a Vuk – vált elérhetővé, más platformok gyakorlatával ellentétben előfizetés nélkül. Magyarország legnagyobb médiavállalata új korszakot nyit a hazai médiapiacon, az újítással felveszi a versenyt a legismertebb streaming-szolgáltatókkal, még többet ad, eddig nem látott módon kiterjeszti a magyar közszolgálati televíziózást és rádiózást.

Már okostelevízión is elérhető a Médiaklikk. A közmédia új streaming-szolgáltatásának elindulásával párhuzamosan a telefonos alkalmazás és a weboldal is frissült. A díjmentes, felhasználóbarát felületeken valamennyi korosztály egy gombnyomással megtalálja a legérdekesebb, minőségi tartalmakat, legyen szó filmekről, sport-, gyerek-, kulturális, közéleti vagy tudományos tartalmakról.

Az új streaming-platform bevezetése kapcsán Papp Dániel, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy a közmédia stratégiájának fontos mérföldkövéről van szó, amely jól illeszkedik a közszolgálati tartalomszolgáltatás dimenzióváltására irányuló törekvésekhez.

„Fontosnak és időszerűnek éreztük, hogy a digitális környezetünk új formát kapjon, hiszen figyeljük nézőink, hallgatóink véleményét, és reflektálni szerettünk volna a tartalomfogyasztás átalakulására. A Médiaklikk olyan újítás, amely hidat képez a generációk között. Ezzel a felülettel nyitni szeretnénk, hogy mindenki megtalálja nálunk a számára kedves műsorokat, akár weben, akár mobiltelefonos alkalmazáson, akár okostelevízión”

– fogalmazott a vezérigazgató.

A kezdeti kínálatban megtalálhatók az időtálló magyar klasszikusok, illetve közönségkedvenc sorozatok, továbbá a legújabb filmes technológiával készült szériák, mint a Tündérkert vagy a Toldi, de ismeretterjesztő-, gasztro- és szórakoztató műsorokat is felvehetnek a felhasználók saját lejátszási listáikra.

A vezérigazgató kiemelte, a Médiaklikk archív és valós idejű tartalomkínálata folyamatosan bővül, miközben a személyre szabható fogyasztás élményét nyújtja, könnyen kezelhető felülettel. Az örökzöld, generációkat összekötő tartalmak mellett a közmédia televízió- és rádiócsatornáinak élő adásaiba, közvetítéseibe is bekapcsolódhatnak bármilyen okoseszközről.

