Tíz év múlva Magyarországé lehet a világ legjobb közúti infrastruktúrája

Szerző: hirado.hu
2025.08.21. 07:49

2025.08.21. 07:49

Szerző: hirado.hu

Amennyiben a kormányhatározatban foglaltak rendben megvalósulnak, akkor 2035-re a világ minden országa közül Magyarországnak lesz a legjobb a közúti infrastruktúrája - írja a Mandiner.

Nemrég megjelent az állami építési beruházások rendjéről szóló kormányhatározat, amely részletesen ismerteti, hogy a következő tíz évben milyen nagyobb fejlesztéseket tervez az állam végrehajtani. Amennyiben a dokumentumban foglaltak menetrendszerűen megvalósulnak, akkor

2035-re a világ minden országa közül Magyarországnak lesz a legjobb a közúti infrastruktúrája

A beruházási keretprogram mellékletében felsorolt tételek alapján az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) munkatársai több tízezer milliárd forint értékben több száz projektet tüntettek fel a listára.

A legnagyobb tételek között szerepel egy teljesen új gyorsforgalmi út felépítése,

illetve több, most még csak egy rövid szakaszban létező autópálya teljes kiépítése.

A már említett több száz projekt között szerepel öt új Duna-híd megépítése is. 

Ezek a következők:

  • a már elkezdett, 393 milliárdos mohácsi;
  • az M100-as autópálya új hídja Esztergomnál 150 milliárdból;
  • az M100-as autópálya új hídja Budapesttől délre;
  • a Galvani híd;
  • és egy új híd Vácnál 75 milliárdból.

Kiemelt kép: Drónnal készült felvételen a Kalocsa és Paks közötti új Duna-híd a Bács-Kiskun vármegyei Foktõnél. A kétszer egysávos, 946 méter hosszúságú átkelõ Tomori Pál nevét viseli – MTI/Máthé Zoltán

