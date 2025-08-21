Tíz év múlva Magyarországé lehet a világ legjobb közúti infrastruktúrája

Amennyiben a kormányhatározatban foglaltak rendben megvalósulnak, akkor 2035-re a világ minden országa közül Magyarországnak lesz a legjobb a közúti infrastruktúrája - írja a Mandiner .

Nemrég megjelent az állami építési beruházások rendjéről szóló kormányhatározat, amely részletesen ismerteti, hogy a következő tíz évben milyen nagyobb fejlesztéseket tervez az állam végrehajtani. Amennyiben a dokumentumban foglaltak menetrendszerűen megvalósulnak, akkor

2035-re a világ minden országa közül Magyarországnak lesz a legjobb a közúti infrastruktúrája

A beruházási keretprogram mellékletében felsorolt tételek alapján az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) munkatársai több tízezer milliárd forint értékben több száz projektet tüntettek fel a listára.

A legnagyobb tételek között szerepel egy teljesen új gyorsforgalmi út felépítése,

illetve több, most még csak egy rövid szakaszban létező autópálya teljes kiépítése.

A már említett több száz projekt között szerepel öt új Duna-híd megépítése is.

Ezek a következők:

a már elkezdett, 393 milliárdos mohácsi;

az M100-as autópálya új hídja Esztergomnál 150 milliárdból;

az M100-as autópálya új hídja Budapesttől délre;

a Galvani híd;

és egy új híd Vácnál 75 milliárdból.

Kiemelt kép: Drónnal készült felvételen a Kalocsa és Paks közötti új Duna-híd a Bács-Kiskun vármegyei Foktõnél. A kétszer egysávos, 946 méter hosszúságú átkelõ Tomori Pál nevét viseli – MTI/Máthé Zoltán