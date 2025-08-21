Rekordnézettséget ért el a közmédia tűzijáték-közvetítése

A közmédia idei, eddigi legnézettebb műsora az augusztus 20-i tűzijáték közvetítése volt a Nielsen Közönségmérés adatai alapján. A magyar nézők továbbra is a közmédia csatornáit választják, ha a legnagyobb nemzeti események élő műsorairól van szó.

Az élő közvetítést átlagosan 861 ezer néző követte figyelemmel, ami több mint 24 százalékos közönségarányt jelent. Összesen 1,252 millió ember, vagyis a magyar lakosság 15 százaléka kapcsolódott be legalább egy percre a közvetítésbe. A műsor így nemcsak a közmédia idei legnézettebb produkciója lett, hanem a teljes piacon is az év harmadik legnézettebb műsorának bizonyult.

A közvetítés online is kiemelkedő érdeklődést váltott ki: a Médiaklikk.hu felületén több mint 25 ezer látogató követte, és 32 ezernél is több megtekintést eredményezett.

A nézettségi adatok követik az elmúlt évek tendenciáját, egyúttal megerősítik, hogy a Duna továbbra is a magyar televíziós piac vezető csatornája, ha a legnagyobb nemzeti események közvetítéséről van szó. A közmédia hagyományos, televíziós műsorszórással, online és augusztus 20-a óta már a Médiaklikk streamingfelületén is biztosítja, hogy az ünnepi pillanatok színvonalas, élményszerű módon jussanak el valamennyi nézőhöz.

Kiemelt kép forrása: MTVA