Meghalt egy férfi egy fóti pincetűzben – figyelmeztet a katasztrófavédelem

2025.08.21. 08:48

| Szerző: hirado.hu
Egy férfi meghalt, miután kigyulladt egy fóti ház lakásként használt pincéje csütörtök reggel – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Azt írták, hogy a Hegyalja utcában lévő ház huszonöt négyzetméteres pincéje gyulladt ki; a tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat, és az ingatlanból egy embert kimenekítettek.

Közölték azt is, nem zárható ki, hogy a tüzet elektromos zárlat okozhatta, de a tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

A lakóházakban összegyűjtött felesleges papírok és egyéb lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát, nehezítik a menekülést, és akadályozzák a tűzoltói beavatkozást

– figyelmeztetett a katasztrófavédelem, hozzátéve, hogy a felhalmozott éghető anyagok miatt gyorsabban terjed a tűz és több mérgező füst keletkezik.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

