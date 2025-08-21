Meghalt egy férfi egy fóti pincetűzben – figyelmeztet a katasztrófavédelem

Egy férfi meghalt, miután kigyulladt egy fóti ház lakásként használt pincéje csütörtök reggel – közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel.

Azt írták, hogy a Hegyalja utcában lévő ház huszonöt négyzetméteres pincéje gyulladt ki; a tűzoltók rövid idő alatt megfékezték a lángokat, és az ingatlanból egy embert kimenekítettek.

Közölték azt is, nem zárható ki, hogy a tüzet elektromos zárlat okozhatta, de a tűz pontos keletkezési helyét, idejét és okát tűzvizsgálat fogja feltárni.

A lakóházakban összegyűjtött felesleges papírok és egyéb lomok növelik a tűz keletkezésének kockázatát, nehezítik a menekülést, és akadályozzák a tűzoltói beavatkozást

– figyelmeztetett a katasztrófavédelem, hozzátéve, hogy a felhalmozott éghető anyagok miatt gyorsabban terjed a tűz és több mérgező füst keletkezik.

Kapcsolódó tartalom Lakástűzben meghalt egy idős ember Tatabányán A tűz keletkezési körülményeinek feltárása érdekében a katasztrófavédelem tűzvizsgálati eljárást indít

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)