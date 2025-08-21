Magyar Péter lapít, a városvezetés másra mutogat, az utasok pedig életveszélyben vannak a lángoló buszokon - összegezte a helyzetet Szentkirályi Alexandra

A buszok 22 százaléka alkalmatlan az utasok biztonságos szállítására és 56 százaléknál egyéb műszaki problémákat találtak az ellenőrök - idézte a Kormányhivatal vizsgálatának eredményét a Fidesz fővárosi frakciójának vezetőjét, aki szerint „Ilyen Tarlós István főpolgármestersége idejében elképzelhetetlen lett volna!”.

Az ellenőrzés során arra jutottak, hogy a járművek állapotát az elmaradt karbantartások okozzák.

– jelentette ki Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője felszólítást intézett Karácsony Gergely főpolgármesterhez: „olyan egyszerűen nem történhet, hogy BKV buszok majd’ négyötöde veszélyes az utasok biztonságára az elmaradt karbantartások miatt, közben a csőd szélén táncoló város utolsó pénzéből szeméttelepet vásárolnak. A városvezetés hanyagsága nem veszélyeztetheti a budapestiek testi épségét!” – tette hozzá.

Szentkirályi Alexandra egyúttal megosztotta Sára Botond bejegyzését, amelyből további részletek derülnek ki a fővárosi autóbusz-járműpark állapotáról. A főispán szerint „hitelből működik a főváros közlekedési társasága, amely a budapestieket adósítja el, még sincsenek elvégezve az alapvető járműkarbantartási feladatok sem, miközben Budapest az egyetlen olyan város, amely a kormánytól támogatást kap a közösségi közlekedésre”. Azt is írta, hogy „a város teherbíró képességét meghaladó telekvásárlás (Rákosrendező) helyett a járművek karbantartására kellett volna költeni a budapestiek pénzét.”

„Ennek hiánya vezetett oda, hogy három napon belül kigyulladt és kiégett négy autóbusz, amely veszélyeztette az utasok életét és több tízmillió forintos kárt okozott Budapestnek”

– jelentette ki Sára Botond.

„Az elrendelt vizsgálat is alátámasztotta, hogy az utasbiztonságot jelentősen veszélyeztető állapotban van a járművek jelentős része” – fűzte hozzá.

Kiemelt kép: Kigyulladt egy BKV-busz augusztus 13-án délelőtt Budapest belvárosában, a József nádor tér közelében – Fotó: Facebook