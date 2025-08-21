Lónyerítésre ébredtek egy óbudai lakótelepen

Lóháton érkezett egy hölgy szerdán a budai agglomerációból a városba, és mivel Óbudán éjszakázott, az állatot kikötötte az egyik panelház előtti fához.

Lónyerítésre lettek figyelmesek szerda este a III. kerületi Szőlő utca környékén élők, akik a katasztrófavédelmet és a rendőrséget is értesítették arról, hogy egy ló van kikötve a házuk elé – számolt be a Hvg.hu.

Az állat egy panelház előtt a fás részen, a Dévai Bíró Mátyás téri templom mögött volt.

Kapcsolódó tartalom Lóval tért be a kocsmába egy férfi Kecskeméten A rendőrség nem találta jogsértőnek a szokatlan esetet.

A katasztrófavédelem azt közölte, hogy egy ló miatt riasztották őket éjjel fél 12-kor a Dévai Bíró Mátyás térre, de nem volt szükség beavatkozásra. A BRFK is arról számolt be, hogy rendőri intézkedés nem történt. Az ott lakók szerint

a rendőrök megitatták az állatot, majd távoztak.

A ló nem egy, a tűzijáték miatt elszabadult állat volt, hanem egyszerűen a budai agglomerációból

egy hölgy lóháton érkezett a városba, és mivel ott éjszakázott Óbudán, a lovat kikötötte az egyik ház elé.

Reggel 6-kor az állat még ott volt, de azóta már távoztak a gazdájával együtt.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)