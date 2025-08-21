Műsorújság
HU
EN
RO
#Otthon Start Program #Harcosok klubja #Ukrajna uniós tagsága #orosz-ukrán háború

Koronavírus Magyarországon: kedvezőtlenek a szennyvízvizsgálatok eredményei

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.21. 19:04

Főoldal / Belföld

| Szerző: hirado.hu
A múlt héten emelkedett a koronavírus örökítőanyagának országos átlagkoncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) csütörtökön a honlapján.

Azt írták, hogy az év 33. hetében a szennyvízben a koronavírus koncentrációja országos szinten emelkedett. Emelkedést tapasztaltak Budapest agglomerációs településeinek egyesített mintájában, Békéscsabán, Győrött, Kaposváron, Székesfehérváron, Szekszárdon és Zalaegerszegen, míg 15 ellátási területre stagnálás volt jellemző. Csökkenést egyik ellátási terület szennyvízmintájában sem mértek.

Kapcsolódó tartalom

Az örökítőanyag koncentrációja Salgótarjánban az emelkedett, Pécsen, Debrecenben, Nyíregyházán, Békéscsabán, Budapest északi, déli és központi mintáiban, valamint az agglomeráció mintájában a mérsékelt, máshol az alacsony tartományban volt.

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján

a koronavírus-fertőzések számának emelkedése várható a következő hetekben.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)

koronavírus Nemzeti Népegészségügyi Központ Magyarország

Ajánljuk még

 