Húszmilliót csalt ki áldozatától apa és fia egy autóbaleset ürügyén Sajószentpéteren

Közlekedési baleset kapcsán csalt ki súlyos milliókat áldozatától apa és fia. A kazincbarcikai rendőrök őrizetbe vették a csalókat.

A Kazincbarcikai Rendőrkapitányság különösen nagy értékre elkövetett csalás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy sajószentpéteri férfival és fiával szemben – számolt be róla a Police.hu.

Felidézték, hogy a sértett és az egyik gyanúsított között július 24-én egy

anyagi káros baleset történt Sajószentpéteren.

A balesetet okozó fél – az apa és fia ajánlatát elfogadva – a kár megtérítése céljából a helyszínen kifizette számukra a javítás költségét fedező, közös megegyezés tárgyát képező 500 000 forint összeget. Ezt követően mindenki megelégedéssel távozott a helyszínről, de a gyanúsítottak a következő napokban többször megkeresték telefonon és személyesen is a balesetet okozó férfit, akit megtévesztettek azzal, hogy az autóban további javítási költségek merültek fel, valamint a javítások miatt az autó értéke jelentősen csökkent.

Az apa és fia így több alkalommal összesen 20 300 000 forintot csalt ki az áldozattól.

A sértett végül feljelentést tett a rendőrségen, amelyet követően a rendőrök augusztus 4-én elfogták a csalókat, akiket őrizetbe is vettek. Az büntetőeljárás során az elcsalt pénz nagyobb részét az elkövetők visszautalták a sértettnek, a hiányzó összeg lefoglalásáról a nyomozók intézkedtek.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)