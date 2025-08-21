Folyamatosan csökken Magyar Péter és pártja népszerűsége

Most ott tartunk, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt népszerűsége apad, és ez egyre nyilvánvalóbbá válik – jelentette ki Pálfalvi Milánt. A Nézőpont Intézet elemzője szerint
a baloldali közvélemény-kutatók is korrigálják korábbi hiteltelen kutatásaikat,
amelyek arról szóltak, hogy a Tisza Párt előretörése micsoda csúcsokat mutat, illetve vezet a Fidesszel szemben.
Kiemelt kép: Magyar Péter (Forrás: M1)