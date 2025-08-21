Vigyázat! Csalók élnek vissza a Magyar Vöröskereszt nevével és emblémájával

A Magyar Vöröskereszt nevében és emblémájával visszaélve cukorbetegeknek hirdetnek termékeket ismeretlenek az interneten – közölte a humanitárius szervezet csütörtökön az MTI-vel.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a Magyar Vöröskereszt nem foglalkozik gyógyszersegélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem.

Kiemelték: a Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza, azonban az elmúlt időszakban

több jelzést kaptak a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről.

A szervezet mindenkit óvatosságra int a közösségimédia-felületeken terjedő, félrevezető információk miatt.

Gyanút kelthet, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg – emelték ki.

Kitértek arra, hogy

a Magyar Vöröskereszt minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Jászai Csaba)