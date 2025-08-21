Alapvetés lenne, hogy ha felszállunk egy buszra, az nem gyullad ki alattunk – mutatott rá Szentkirályi Alexandra

Haverokra, propagandára, Pride-ra, rákosrendezői szeméttelepre van több tízmilliárd forint, de a buszok karbantartására már nem jut – mutatott rá Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán, mivel a sorozatos busztüzek után a kormányhivatal ellenőrzést rendelt el, amely során a szakemberek rengeteg hiányosságot tártak fel a budapesti buszok állapotával kapcsolatban.

A kormánypárti politikus egy videót is mellékelt bejegyzéséhez, amelyben kifejtette, hogy felelőtlenségek következményei a budapesti busztüzek, hiszen nem végezték el a karbantartást. A fővárosi kormányhivatal műszaki ellenőrei

„a buszok 78 százalékánál valamilyen hiányosságot tártak föl, közel negyedüket pedig egyenesen veszélyesnek találták”

– mondta el Szentkirályi Alexandra.

Kiemelte, hogy a lángoló buszok esete tökéletesen mutatja, hogy mi történik akkor, amikor Budapestet olyan emberek vezetik, akik a város üzemeltetése helyett valami egészen mással vannak elfoglalva. A Pride megszervezésével, politikai kifizetőhelyek fenntartásával vagy éppen egy sokmilliárdos szeméttelep megvásárlásával. De a buszok karbantartására már se figyelem, se pénz nem jut.

„Pedig alapvetés lenne, hogy ha felszállunk egy buszra, az nem gyulladt ki alattunk”

– szögezte le Szentkirályi Alexandra, aki a leégett buszokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy megengedhetetlen, hogy egy ilyen botrány következmények nélkül maradjon.

Emberek életével nem lehet játszani. Budapestet a Karácsony–Tisza–Vitézy-koalíció vezeti, ne mutogassanak másra, hanem vállalják a felelősséget! – tette hozzá a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatót tart a Városházán 2025. június 3-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)