Alapvetés lenne, hogy ha felszállunk egy buszra, az nem gyullad ki alattunk – mutatott rá Szentkirályi Alexandra

A kormánypárti politikus egy videót is mellékelt bejegyzéséhez, amelyben kifejtette, hogy felelőtlenségek következményei a budapesti busztüzek, hiszen nem végezték el a karbantartást. A fővárosi kormányhivatal műszaki ellenőrei
„a buszok 78 százalékánál valamilyen hiányosságot tártak föl, közel negyedüket pedig egyenesen veszélyesnek találták”
– mondta el Szentkirályi Alexandra.
Kiemelte, hogy a lángoló buszok esete tökéletesen mutatja, hogy mi történik akkor, amikor Budapestet olyan emberek vezetik, akik a város üzemeltetése helyett valami egészen mással vannak elfoglalva. A Pride megszervezésével, politikai kifizetőhelyek fenntartásával vagy éppen egy sokmilliárdos szeméttelep megvásárlásával. De a buszok karbantartására már se figyelem, se pénz nem jut.
„Pedig alapvetés lenne, hogy ha felszállunk egy buszra, az nem gyulladt ki alattunk”
– szögezte le Szentkirályi Alexandra, aki a leégett buszokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy megengedhetetlen, hogy egy ilyen botrány következmények nélkül maradjon.
Emberek életével nem lehet játszani. Budapestet a Karácsony–Tisza–Vitézy-koalíció vezeti, ne mutogassanak másra, hanem vállalják a felelősséget! – tette hozzá a Fidesz fővárosi frakcióvezetője.
Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi képviselőcsoportjának vezetője sajtótájékoztatót tart a Városházán 2025. június 3-án (Fotó: MTI/Illyés Tibor)