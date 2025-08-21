A nap nem kegyelmez, de a vihar sem – extrém nap vár ránk!

Nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a délkeleti országrészben valószínű a legtöbb napsütés. A reggeli csapadékgócok távozását követően átmenetileg csökken a csapadék esélye, majd délutántól előbb az ország északnyugati felén képződhetnek egyre több helyen délnyugatról északkelet felé mozgó záporok, zivatarok, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is kialakulhatnak.

Forrás: HungaroMet

A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, elsősorban a déli megyékben heves zivatarok is előfordulhatnak. A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő.

Általában szakadozik, vékonyodik a felhőzet, de maradnak erősen felhős, borult tájak. A helyenként felhőszakadással kísért záporok, zivatarok északkelet, kelet felé távoznak, majd az éjféli óráktól északnyugat felől újabb csapadékgócok érkeznek.

A Dunántúlon északnyugatira fordul a szél, megélénkül, helyenként megerősödik. Máshol legfeljebb zivatarok környezetében lehet erős vagy viharos a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)