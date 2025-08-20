Műsorújság
Több információt is nyilvánosságra hozott a Honvédelmi Minisztérium a kecskeméti repülőtéren történt betörésről

Szerző: hirado.hu
2025.08.20. 08:48

| Szerző: hirado.hu
Közleményben közölt több információt szerdán a Honvédelmi Minisztérium a kecskeméti katonai repülőtéren történt, júliusi betöréses lopást követően.

A tárca az MTI-nek megküldött kommünikében azt közölte, hogy a július végén történt betöréses lopást követően – az erről megjelent híreket megelőzően – Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter azonnal belső vizsgálatot indított, illetve nyomozás kezdődött. Mint írták, a folyamatban lévő vizsgálatokra és nyomozásra tekintettel, a Honvédelmi Minisztérium az alábbiakat hozza nyilvánosságra:

 

  • A bűncselekmény a laktanya területén belül, a kerítéshez közeli roncstelep szerű helyen tárolt, feleslegesnek nyilvánított és a hadrendből 2010-ben kivont MiG-29-es repülőgépeket érintette.
  • A repülőtér működése, a légierő képességei, és ezzel együtt a magyar emberek biztonsága a rágalmakkal ellentétben nem került veszélybe. Az eltulajdonított alkatrészek használhatatlanok, piaci értékük nincsen.
  •  A régóta működésképtelen repülőgépek az MNV Zrt. tulajdonában vannak, azokat több mint egy évtizede csupán tárolják Kecskeméten. A betörést követően a bázison tárolt MiG-29-es repülőgépek őrzés-védelmét megerősítették.
  •  A MiG-29-eseket a Magyar Honvédség Gripenjei 2010-ben váltották fel, azóta biztosítják hazánk és számos más NATO tagország légtérvédelmét.

A Honvédelmi Minisztérium a közlemény végén arról is beszámolt, hogy a rendőrségi nyomozás folyamatban van, továbbá fegyelmi eljárás is indult az ügyben.

 

 

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre)

