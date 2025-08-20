Süsü világa: Bodrogi Gyula is színpadra lép a Városligetben

A Szent István-napi ünnepség csúcspontján – augusztus 20-án – a családokat két budapesti helyszín várja: a Városligetben a meséké és a varázslaté a főszerep, a Varázsliget színpadán fellép a nemzet színésze, Bodrogi Gyula is, eközben a Budai Várban a Hősök Útján egy látványos időutazás repít vissza a magyar történelem sorsfordító, hősies pillanataiba – közölték a program szervezői szerdán az MTI-vel.

A közlemény alapján a Városligetben 10 órától egészen 18 óráig tartanak az események; a napot a Varázslatos vásári mutatványok indítják (10.30), ahol gólyalábasok és artisták alapozzák meg a hangulatot.

A filmvásznon olyan mesék peregnek majd, mint a Süsü, a Sárkány Kalandjai (10.00), a Kérem a következőt – Dr. Bubó (12.00) és a Vuk (15.30).

A Varázscirkusz egész nap mini bábszínházi előadásokkal szórakoztat, az Egyszervolt mesezenekar pedig pontban 13.00-kor koncertezik, a kézműveskedésre fogékonyak a Pompom játszóházban készíthetnek saját figurákat és síkbábokat.

A szerezők szerint a nap fénypontja 17.00-kor érkezik el, amikor

a Süsü világa című program keretében a Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze, Bodrogi Gyula lép színpadra.

A Vajdahunyad vára falai között a Varázsvárban herceg- és hercegnőképző, kovácsműhely, az Újcirkusz társulat Varázsmese előadása (14.30), és egy humoros, akrobatikus időutazás, a Varázsidő Gőzerővel (16.30) várja a látogatókat – írták.

Úgy folytatták, hogy aki a mesék világa után vagy helyett a történelemben merülne el, azt a budai Vár és a családok egyik kedvenc programja, a Hősök Útja várja, ahol augusztus 20-án nyolc magyar hős nyolc hősies döntésének történetét láthatjuk az elmúlt 1000 évből hagyományőrző csoportok és színészek előadásában a Tóth Árpád sétányon.

A nyolc történeti színben

a társulatok 10-15 perces jeleneteket adnak elő, melyekben történelmi alakok és hétköznapi emberek válnak hőssé egyetlen döntésük nyomán.

A műsor szórakoztató, játékos formában teszi átélhetővé a magyar történelem hősies pillanatait kicsik és nagyok számára egyaránt – áll a közleményben.

Kiemelt kép: Bodrogi Gyula, a nemzet színésze a Süsü, a sárkány című bábfilmsorozat mesehőseirõl készült alkalmi bélyegblokk forgalomba bocsátásán Budapesten, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) székházában 2019. szeptember 2-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)