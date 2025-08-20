Putyin után egyből Orbán Viktort hívta Trump – szóba került a budapesti csúcs is

A hívást Trump és a több európai vezető közti hétfői megbeszélés előzte meg, amelyen megvitatták, miként lehetne véget vetni az orosz–ukrán háborúnak. A Bloomberg beszámolója szerint egy ponton
a jelenlévők arra kérték Trumpot, hogy használja befolyását Orbán Viktornál, és győzze meg őt, hogy vonja vissza ellenállását Ukrajna EU-tagsági kérelmével szemben.
Ukrajna a politikai és gazdasági blokkhoz való csatlakozást biztonsági garanciák részeként keresi, hogy Oroszországot visszatartsa újabb területi hódításoktól arra az esetre, ha tűzszünet lépne életbe a már több mint három éve tartó háborúban.
A Bloomberg információi szerint
Trump hívásának célja az volt, hogy megértse „miért blokkolja a magyar miniszterelnök Ukrajna európai uniós csatlakozási tárgyalásait”,
Az amerikai elnökkel folytatott hívás során
Magyarország „érdeklődést mutatott aziránt is, hogy házigazdája legyen a következő, Putyin–Zelenszkij tárgyalási fordulónak”
Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétfői megbeszélései után Donald Trump bejelentette, hogy vezetői szintű csúcstalálkozót szeretne Oroszország és Ukrajna között, majd egy háromoldalú találkozót is, amelyen ő maga is részt venne. Ennek időpontja és helyszíne azonban továbbra sem tisztázott.
A hívás többórás megbeszélések után történt Trump, Zelenszkij és több európai vezető között, akik Washingtonba siettek, hogy az ukrán elnök mellett érveljenek az egységes békefolyamat mellett. A találkozót néhány nappal azután tartották, hogy az amerikai elnök Alaszkában saját megbeszélést folytatott Putyinnal.
Ebben a kontextusban került sor két különálló hívásra is Trump részéről. Az egyik Putyinnal, a másik pedig a magyar miniszterelnökkel történt, miután az uniós vezetők további, nem tervezett megbeszélést tartottak az Ovális Irodában.
Orbán Viktor egyelőre nem erősítette meg a hívást, ahogy Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára sem mondta el, hogy Budapestet fontolóra veszik-e a Putyin–Zelenszkij-csúcs helyszíneként. A találkozóra több helyszínt is vizsgálnak.
Orbán Viktor kedden – az Európai Unió 27 tagállamának vezetőjének tanácskozása után – a Facebookon közzétett egy üzenetet, amelyből kiderül, hogy nem változtat álláspontján Ukrajna EU-tagságával kapcsolatban álláspontján. Mint írta: „Beigazolódott, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes.
Kiemelt kép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor kormányfő és Donald Trump amerikai elnök Trump floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban 2024. március 8-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)