Orbán Viktor üzent a tűzijáték előtt, egy kérést is megfogalmazott a miniszterelnök

lead_image
Szerző: hirado.hu
2025.08.20. 19:31

| Szerző: hirado.hu
Orbán Viktor miniszterelnök üzent a nemzeti ünnep alkalmából a Digitális Polgári Kör tagjainak, buzdítva mindenkit az ünneplésre. A kormányfő szerint az augusztus 20-i tűzijáték idén is különleges élményt ígér.

„Én is épp úgy várom, ahogy ti is. Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20.

A legjobb mindig a vége, érdemes idén is figyelni! Boldog születésnapot, Magyarország!”

– írta a kormányfő.

A bejegyzésben Orbán Viktor arra kérte a helyszínen ünneplőket, hogy örökítsék meg a számukra legemlékezetesebb pillanatokat:

„Ha a helyszínen nézed a tűzijátékot, csinálj egy rövid videót, fotót a kedvenc részedről, és oszd meg Facebookon, Instagramon vagy Tiktokon!”

– biztatta az online közösséget.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)

