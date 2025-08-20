Orbán Viktor üzent a tűzijáték előtt, egy kérést is megfogalmazott a miniszterelnök

Orbán Viktor miniszterelnök üzent a nemzeti ünnep alkalmából a Digitális Polgári Kör tagjainak, buzdítva mindenkit az ünneplésre. A kormányfő szerint az augusztus 20-i tűzijáték idén is különleges élményt ígér.

„Én is épp úgy várom, ahogy ti is. Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20. A legjobb mindig a vége, érdemes idén is figyelni! Boldog születésnapot, Magyarország!” – írta a kormányfő. A bejegyzésben Orbán Viktor arra kérte a helyszínen ünneplőket, hogy örökítsék meg a számukra legemlékezetesebb pillanatokat: „Ha a helyszínen nézed a tűzijátékot, csinálj egy rövid videót, fotót a kedvenc részedről, és oszd meg Facebookon, Instagramon vagy Tiktokon!” – biztatta az online közösséget. Kapcsolódó tartalom Isten éltessen, Magyarország! – Tűz és fények játékával, és rengeteg programmal köszöntik Budapesten Szent István napját A Szent István-nap programjaival kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő honlapon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók. Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)