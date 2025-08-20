Orbán Viktor üzent a tűzijáték előtt, egy kérést is megfogalmazott a miniszterelnök

„Én is épp úgy várom, ahogy ti is. Hamarosan kezdődik a nemzeti pride: tűzijáték, augusztus 20.
A legjobb mindig a vége, érdemes idén is figyelni! Boldog születésnapot, Magyarország!”
– írta a kormányfő.
A bejegyzésben Orbán Viktor arra kérte a helyszínen ünneplőket, hogy örökítsék meg a számukra legemlékezetesebb pillanatokat:
„Ha a helyszínen nézed a tűzijátékot, csinálj egy rövid videót, fotót a kedvenc részedről, és oszd meg Facebookon, Instagramon vagy Tiktokon!”
– biztatta az online közösséget.
Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)