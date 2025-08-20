Lezajlott a tűz és a fény produkciója Budapesten, itt nézhető vissza az augusztus 20-ai tűzijáték

A Szent István-napi ünnepségek fő látványossága a hagyományos ünnepi tűzijáték, amelyet idén ezerháromszáz drón összehangolt repülése tett még látványosabbá. A tűzijáték alatt mintegy 45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effekt durrant el, melyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőttek fel, tisztelegve Magyarország történelme és kulturális öröksége előtt .

A kiemelt kép illusztráció. Az Országház fényfestése az államalapítás és Szent István király ünnepén Budapesten 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)