Kovács Zoltán: Több tízezren vettek részt a délelőtti ünnepi programokon

A legnagyobb rendben és óriási érdeklődés mellett zajlottak az augusztus 20-i nemzeti ünnep délelőtti programjai: a Kossuth téri zászlófelvonáson és tisztavatáson, valamint a látványos légi parádén több tízezren vettek részt – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán jelezte, hogy a programok délután is folytatódnak: egészen 18 óráig ingyenesen látogatható az Országház épülete, a Szent István Bazilikánál 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, majd ezt követően Szent Jobb-körmenetet tartanak, 21 órakor pedig kezdetét veszi Európa legnagyobb, leglátványosabb tűzijátéka és drónshow-ja.

„Ünnepeljük együtt Magyarország születésnapját!”

– buzdított az államtitkár.

Kovács Zoltán a bejegyzése végén felhívta a figyelmet a https://szentistvannap.hu/ oldalra, ahol bővebb információk is megtalálhatók a programokról.

Kiemelt kép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (Fotó: Facebook/Kovács Zoltán)