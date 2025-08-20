Kovács Zoltán: Több tízezren vettek részt a délelőtti ünnepi programokon

Kovács Zoltán jelezte, hogy a programok délután is folytatódnak: egészen 18 óráig ingyenesen látogatható az Országház épülete, a Szent István Bazilikánál 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, majd ezt követően Szent Jobb-körmenetet tartanak, 21 órakor pedig kezdetét veszi Európa legnagyobb, leglátványosabb tűzijátéka és drónshow-ja.
„Ünnepeljük együtt Magyarország születésnapját!”
– buzdított az államtitkár.
Kovács Zoltán a bejegyzése végén felhívta a figyelmet a https://szentistvannap.hu/ oldalra, ahol bővebb információk is megtalálhatók a programokról.
Kiemelt kép: Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár (Fotó: Facebook/Kovács Zoltán)