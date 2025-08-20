Kocsis Máté Magyar Péter pannonhalmai bejelentéséről: „az ő valódi programját majd Brüsszelben írják a kenyéradói”

Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője szerint Magyar Péter „hetet-havat összehordott” a Pannonhalmán tartott beszédében.

Kocsis Máté szerint Magyar Péter beszéde súlytalan volt. „Megértem, nem is nagyon tehetett mást, az ő valódi programját majd Brüsszelben írják a kenyéradói: Manfred Weber és Ursula von der Leyen” – hangsúlyozta Kocsis Máté a közösségi oldalán publikált bejegyzésben, amelyben úgy fogalmazott:

„Magyar Péter csak egy báb, akinek szolgalelkűen teljesítenie kell majd a migrációs paktumot, képviselnie a háborúpárti politikát és az összes többi brüsszeli diktátumot.”

„Ezekről viszont elfelejtett beszélni. A beszéd súlytalan volt, az érdeklődés elmaradt a várakozásaitól. Ahogy a választási eredmény is el fog” – szögezte le Kocsis Máté.

„235 nap, és felkenődik a falra” – zárta sorait a kormánypárti politikus.

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetõje beszél a Fidesz és a KDNP országjárása keretében tartott lakossági fórum elõtti sajtótájékoztatón Oroszlányban 2025. május 22-én. (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)