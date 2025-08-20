Karácsony Gergely: Magyarország születésnapja az újjászületés reményét is hordozza

„Magyarország születésnapja idén közös hazánk újjászületésének reményét is hordozza, az államalapítás ünnepén sokunkban feléled az állam újraalapításának vágya” – közölte a főpolgármester szerdán a Facebook-oldalán.

Karácsony Gergely azt írta, hogy sok minden táplálja a változás esélyét, amiben bizonyosan benne van az elveszített jogegyenlőség, a jogállam, a demokrácia visszaszerzésének vágya is.

„Hogy elkerülhetetlen sokféleségünkben és egyet nem értésünkben alkossunk közösséget úgy, hogy abban az emberi méltóság, benne az önrendelkezéshez való jogunk a lehető legjobban érvényre jusson. Ebben van, ebben lenne az államnak dolga és kitüntetett szerepe”

– fogalmazott a főpolgármester.

Úgy vélte: az állam szerepének újragondolása aligha indulhat máshonnan, mint hogy az emberi jogok védelme és a méltóság tisztelete az a fundamentum, amelyre minden igazságos társadalom épül.

„A jog a méltóság védelmezője, de a méltóság túlmutat a jogon: az emberi méltóság védelme erkölcsi parancs” – emelte ki.

Karácsony Gergely szerint a változás esélyében bízók sem feledhetik el azonban jobban szeretni a hazát, mint amennyire dühösek a polgáraival szembeforduló hatalomra.

„Nem felejthetjük el jobban szeretni közös politikai értékeinket, mint amennyire megvetjük az azokat lábbal tipró hatalmat. Támogatásra az a változás méltó, amitől joggal várhatjuk, olyan hazát akar építeni, amely mindannyiunk közös otthona lesz. Ehhez vissza kell emelni a méltóság ügyét a jogba, és visszaadni a jog méltóságát”

– írta.

A főpolgármester szerint a változással együtt új alkotmány kell az országnak, már csak azért is, mert most nincs neki: a mai alaptörvény a hatalmat védi a polgároktól, pedig az alkotmánynak az a dolga, hogy a polgárokat védje a hatalomtól.

„A mai alaptörvénynek parlamenti többsége van, az új alkotmánynak társadalmi többsége kell legyen, ezért hitem szerint azt népszavazással kell szentesíteni. A mai alaptörvény kirekeszt, az új alkotmánynak egyesítenie muszáj. Ha lesz Magyarországnak újra alkotmánya, az abból fog kiindulni, hogy mi magyarok, nem egyformák vagyunk, hanem egyenlőek” – hangsúlyozta.

Úgy folytatta, hogy a következő augusztus 20-áig eldőlhet, hogy „szabad polgárai vagy elnyomott alattvalói” leszünk-e annak az államnak, amelynek nem a hatalmasokért, hanem mindannyiunkért kell léteznie.

Szükségünk van a szabadságra, és ehhez szükségünk van egymásra, hogy fellélegezhessünk végre, hogy megbékítsük a lelkünket, és megbékítsük ezt a hazát – írta Karácsony Gergely.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. február 26-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)