Idén is Európa legnagyobb műsorával várják este az érdeklődőket a fővárosban az államalapítás ünnepén

A Szent István-nap csúcspontja minden évben a 21 órakor kezdődő tűzijáték és drónshow, a Tűz és fények játéka, amelyre több százezren látogatnak el – tudatták a szervezők szerdán az MTI-vel, hozzátéve, hogy 2025-ben is Európa legnagyobb műsorával készülnek.

A közlemény szerint felejthetetlen show-ra készülhet, aki augusztus 20-án este ellátogat Budapestre:

öt kilométer hosszúságú látványtér lesz, több mint 45 ezer pirotechnikai effekt és „elképesztő fényjáték” a Duna felett.

A hozzávetőlegesen 35 percesre tervezett műsor az öreg pásztor meséit folytatja Körtvélyessy Zsolt és Pápai Erika színművész hangján, akik a Szent István király megkoronázása utáni időkről, az Árpád-házi királyok korai éveiről, és Szent László csodás tetteiről mesélnek.

A történetet Ugron Zsolna írta, a zenét Elek Norbert szerezte, a művészeti koncepció Iványi Árpád és Réti Barnabás érdeme, a tűzijáték látványtervét pedig a díjnyertes Seres Anikó készítette – írták.

A tűzijáték alatt 45 530 különálló, megkülönböztethető pirotechnikai effekt (tűzijáték bombák, tűzmozsarak, kartácsok, rómaigyertyák, kométok, görögtűz, bombetták, szikraszökőkutak, lángeffektek, villanók, durranók) durran majd el, melyeket uszályokról, pontonokról és három hídról lőnek fel. A műszaki tervezésben húsz, míg a fizikai telepítésben és lövésben további hetven tapasztalt pirotechnikus vesz részt. Továbbá több mint 100 ember dolgozik az úszóművek összeszerelésén, daruzásán, vízre helyezésén, és a vízen való mozgatásán – tették hozzá.

Mint írták:

az előkészítés hat hónapon át zajlott. A műsor része egy drónshow is,

melyet a Visual Europe Group valósít meg: 1300 drón precíz mozgása, tánca biztosítja az emlékezetes pillanatokat.

A legkedveltebb tűzijátéknéző helyszín a pesti és budai rakpart, ugyanakkor a látogatók előszeretettel választják a Halászbástyát, a Várkert Bazárt vagy a Budavári Palota Dunára néző teraszát erre a célra. A szervezők szerint akik igazán exkluzív tűzijátékélményre vágynak, azok számára a Filozófusok kertje, a Gül baba türbéje, a Nehru part vagy a Széchenyi Emlékmű és Kilátó lehet a legjobb választás.

Kiemelték: akadálymentes, kiemelt nézőhelyek a Parlament oldalainál lesznek. Közölték:

a Duna csatornán 21 órától láthatják a nézők a Szent István-napi tűzijátékot,

több kameraállásból és élő vágásban bemutatva. Az ünnepi pillanatokat később, 23:40-kor a Duna World juttatja el a világ magyarságának.

Augusztus 20-án a Szent István-nap számos programhelyszíne egész napos elfoglaltságokkal várja a látogatókat. A programokkal kapcsolatos részletes információk a folyamatosan frissülő szentistvannap.hu weboldalon és az ünnepségsorozat hivatalos mobilalkalmazásában olvashatók.

Kiemelt kép: Tűzijáték Budapesten az államalapítás ünnepén, Szent István napján, 2023. augusztus 20-án. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)