Helyreállt a kőolajszállítás a Barátság vezetéken – jelentette be Szijjártó Péter, majd üzent Ukrajnának

„A tegnapelőtti éjszaka folyamán történt ukrán támadás után az elmúlt percekben helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken” – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán kedd este.

Mint írtuk, legutóbb augusztus 17-én állt le a kőolajszállítás Magyarország felé, miután információk szerint Ukrajna ismételten megtámadta a Barátság vezetéket. Szijjártó Péter másnap reggel a támadást „felháborítónak és elfogadhatatlannak” nevezte, majd emlékeztette az ukránokat, hogy a Magyarországról érkező áram kulcsszerepet játszik az energiaellátásukban.

A támadás – amelyhez hasonlóra korábban is volt példa – okozta károk gyors elhárítását Szijjártó Péter megköszönte Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek.

Bejelentése végén határozott kijelentést tett: „Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!”

Kiemelt kép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Gibran Bászillal, a libanoni Szabad Patrióta Mozgalom párt elnökével a tárgyalásuk után tartott közös sajtótájékoztatón a Külgazdasági és Külügyminisztériumban 2025. március 31-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)