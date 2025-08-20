Exkluzív interjú a Magyar Szent István Renddel kitüntetett magyar űrhajósokkal a közmédia csatornáin

A legmagasabb állami elismeréssel, Magyar Szent István Renddel tüntették ki Farkas Bertalant és Kapu Tibort augusztus 20-án. A rangos elismerésben részesült díjazottak exkluzív interjúban osztják meg gondolataikat és élményeiket a közmédia műsoraiban.

Augusztus 20-án, az államalapítás és Szent István ünnepén, Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke Magyar Szent István Renddel tüntette ki Farkas Bertalant és Kapu Tibort, akiket a magyar űrkutatás és űrutazás kiemelkedő alakjaiként ismertek el. A magyar űrhajósok exkluzív interjút adtak a közmédiának: augusztus 20-án közvetlenül a díjátadó után a Dunán, majd 18:35-től az M5 kulturális csatorna műsorán tekinthetők meg a beszélgetések. Vasárnap, 14 óra után a Kossuth Rádióban is hallható lesz Kapu Tibor az Irány az űr – a hőseink itthon című műsorban, ahol Horváth Ágnes műsorvezetővel beszélget.

A portrékban számos kulisszatitkot megtudhatnak a nézők, miként élik meg a díjazottak, hogy hazánk legmagasabb szintű állami kitüntetésében részesültek. Emellett arról is szó esik majd, hogy milyen kapcsolatban áll a világűrt megjárt két űrhajós, és milyen tanácsokkal látta el az első magyar asztronauta a másodikat.

Portrék a Magyar Szent István Rend kitüntetettjeiről – augusztus 20-án, 11:35-től a Dunán, 18:35-től az M5 kulturális csatornán.

