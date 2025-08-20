Eső zavarhatja meg az államalapítás ünnepét

Napközben még nem várható csapadék, azonban

a kora esti óráktól főként hazánk északnyugati felén – általában kevés helyen – előfordulhat zápor, zivatar.

A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 30 és 35 fok között várható.

Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Folytatódik a felhőzetnövekedés nyugat, délnyugat felől, így nagyrészt közepesen vagy erősen felhős idő várható, reggelre döntően beborul az ég.

Elszórtan számíthatunk záporra, zivatarra – az éjszaka első felében inkább még csak hazánk északnyugati felén, majd egyre inkább az északkeleti tájakon.

A légmozgás mérséklődik, legyengül, de a zivatarok környezetében élénk, erős széllökések előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.

A kiemelt kép illusztráció.