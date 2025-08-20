Az államtitkár közölte, rendben és nagy érdeklődés mellett zajlottak le a nemzeti ünnep délelőtti eseményei

Reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs – közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.

Kovács Zoltán bejegyzése szerint a munkában közreműködik többek között a rendőrség, a honvédség, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat, a meteorológiai szolgálat, a Budapesti Közlekedési Központ, a Budapest Közút, valamint a fővárosi kormányhivatal.

Megjegyezte, hogy augusztus 16. óta nagy érdeklődés mellett zajlanak a Szent István-napi rendezvénysorozat központi programjai Budapesten;

szombat óta már több tízezren vettek részt az eseményeken.

Kovács Zoltán közölte, hogy a nemzeti ünnep a hagyományoknak megfelelően zászlófelvonással és tisztavatással kezdődik a Kossuth Lajos téren, ezt követi a Duna feletti légi parádé.

Az érdeklődők 10 és 18 óra között ingyenesen tekinthetik meg a Szent Koronát a Parlamentben, délután a Szent István-bazilikánál ünnepi szentmisét és Szent Jobb körmenetet tartanak, este pedig látványos tűzijáték és drónshow várja az érdeklődőket – jelezte.

„Ünnepeljük biztonságban Magyarország születésnapját!” – írta az államtitkár, aki a szerda délelőtt folyamán azt nyilatkozta, hogy rendben elindultak az augusztus 20-i ünnepi rendezvények Szent István napján.

Kovács Zoltán a közösségi oldalára feltöltött videójában azt mondta: már reggel a tisztavatáson és a légi parádén is nagyon sokan voltak.

„Várjuk önöket este Európa legnagyobb tűzijátékával”

– zárta közlését.

Kovács Zoltán 12 óra környékén újabb poszttal jelentkezett, amelyben azt írta: „a legnagyobb rendben és óriási érdeklődés mellett zajlottak az augusztus 20-ai nemzeti ünnep délelőtti programjai. A Kossuth téri zászlófelvonáson és tisztavatáson, valamint a látványos légi parádén több tízezren vettek részt.”

Kiemelt kép: A kecskeméti repülődandár három Gripen harcászati repülőgépbõl álló kötelékének díszelgő áthúzása a Kossuth tér fölött, miután az Országház előtt felvonták a nemzeti lobogót az államalapítás és államalapító Szent István király ünnepén, 2024. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)