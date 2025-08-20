A Testnevelési Egyetem díszdoktora lett a NOB volt elnöke

A Testnevelési Egyetem igazi pillére a magyar sportnak – jelentette ki Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) korábbi elnöke, akit szerdán, a magyar államalapítás napján a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (TF) díszdoktorává avattak.

Az államalapítás ünnepén rendezett eseményen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter mellett megjelentek magyar sportvezetők, többek között Fürjes Balázs, a NOB magyar tagja, Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Fábián László MOB-főtitkár, valamint olimpiai bajnok sportolók, a Nemzet Sportolói, köztük Rejtő Ildikó, Sákovicsné Dömölky Lídia, Schmitt Pál, Kamuti Jenő, Csongrádi László, Szász Emese vívók, Kovács Ágnes úszó.

„Thomas Bach életútja sugározza a sport szeretetét, sportolóként és sportvezetőként is a nemzetközi sportélet meghatározó alakja”

– emelte ki méltató beszédében Mocsai Lajos, a vendéglátó TF korábbi rektora, az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumi elnöke, majd röviden ismertette a NOB-ot 2013-tól 2025 júniusáig irányító Thomas Bach pályafutását. Megemlítette, hogy Bach vívóként az 1976-os montreali olimpián aranyérmet nyert a nyugatnémet tőrcsapat tagjaként, és világbajnok is volt.

„Kivételes életútja méltóvá teszi, hogy a TF díszdoktora legyen”

– emelte ki Mocsai Lajos, majd emlékeztetett rá, hogy NOB-elnöksége idején Thomas Bach számos nehézséggel nézett szembe, például a Covid-világjárvánnyal, és ezeket a sport érdekeit figyelembe véve kezelte.

„A díszdoktori cím nem egyszerű kitüntetés, hanem a legrangosabb elismerés, amely nemcsak a múlt eredményeit ismeri el, hanem egyfajta szövetség is. Ezentúl Thomas Bach a TF nagykövete a világban. A sport nemcsak verseny, hanem a közös nyelv, amely összeköt minket”

– hangsúlyozta Mocsai Lajos.

Sterbenz Tamás, az egyetem rektora kiemelte, hogy az intézmény fennállásának 100. évében kerül sor a nemzetközi sportélet kiemelkedő alakja, Thomas Bach díszdoktorrá avatására.

(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

A díszdoktori cím a legnagyobb elismerések egyike, amelyet egy egyetem adományozhat olyan személyeknek, akik kiemelkedő érdemeket szereztek saját szakterületükön, vagy jelentős hatást gyakoroltak az intézmény értékrendjével összhangban álló területekre.

„Thomas Bach díszdoktorrá avatása nemcsak a TF nemzetközi elismertségét erősíti, hanem azt is jelzi, hogy az egyetem elkötelezett az olimpiai eszme, a sportszakmai kiválóság és a globális sportdiplomácia iránt”

– emelte ki Sterbenz Tamás, majd sor került a díszdoktori diploma átadására.

Válaszbeszédében Thomas Bach köszöntötte a megjelenteket a nemzeti ünnep alkalmából, majd megtisztelő elismerésnek nevezte a TF díszdoktori címét, de hozzátette, hogy ez az egész NOB-ot, sőt az olimpiai mozgalmat illeti.

„Az önök egyeteme, illetve a mi egyetemünk igazi pillére a magyar sportnak, sok sportolót és edzőt adott nemcsak Magyarország, hanem a világ számára. A TF a sport, a tudomány és az oktatás hármasát egyesíti”

– emelte ki az új díszdoktor, majd azzal folytatta, hogy „az újkori olimpiák atyja, Pierre de Coubertin báró szándéka az volt, hogy a sport által jobbá tegye a világot, és ez a feladat ma is”.

(Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Thomas Bach méltatta Magyarország hozzájárulását az olimpiai mozgalomhoz, majd a magyar sporthoz kötődő személyes emlékeiről, kapcsolatairól beszélt.

Kiemelte Kamuti Jenő tőrvívót, akivel pályafutása elején találkozott.

Megjegyezte, hogy az 1975-ös vívó világbajnokságon versenyzett Budapesten, igaz, nem kellemes emlék számára az itt csapatban elért negyedik hely, amit a legrosszabb helyezésnek nevezett, amiért „fa érem” jár. Ugyanakkor – emelte ki – fontos volt számára ez a vb, mert megtanította arra, hogy „ne fogadd el a vereséget, tekints rá a jövőbeli győzelmek anyjaként”.

Kitért a világban jelenleg dúló háborúkra, és véleménye szerint a politikusok és a sportolók feladata is a béke megteremtése.

Az esemény végén leleplezték a díszdoktorok nevét tartalmazó márványtáblát, amelyen már Thomas Bach neve is olvasható.

Korábban a TF díszdoktorává avatták többek között Lord Sebastian Coe kétszeres olimpiai bajnok középtávfutót, a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságának elnökét, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezetőjét; Juan Antonio Samaranch spanyol sportdiplomatát, a NOB 1980 és 2001 közötti elnökét; valamint Jacques Rogge belga sportvezetőt, a NOB 2001 és 2013 közötti elnökét.

Kiemelt kép: Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) korábbi elnöke, miután díszdoktorrá avatták Budapesten, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)