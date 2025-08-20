A gépészmérnök, aki Széchenyit idézve jutott el a Nemzetközi Űrállomásra – portré Kapu Tiborról

Kapu Tibor, a HUNOR Magyar Űrhajós Program kutatóűrhajósa augusztus 20-án átvehette Sulyok Tamás köztársasági elnöktől a Magyar Szent István Rend kitüntetést, Magyarország legmagasabb rangú elismerését. Ennek alkalmából a Nemzeti Archívum Sajtóarchívuma összeállította a második magyar űrhajós portréját, mely elkísér minket Kapu Tibor gyermekkorától kezdve, a kalandos űripari pályáján keresztül egészen az idei űrutazásáig.

Kapu Tibor 1991. november 5-én született Vásárosnaményban egy gépészmérnök-pedagógus házaspár első gyermekeként. Gyermekkorát Nyíregyházán töltötte, középiskoláit a város hatosztályos Krúdy Gyula Gimnáziumában végezte.

Már kisgyerekként vadászrepülő, majd vadászgép-szerelő szeretett volna lenni, többször járt a kecskeméti repülőnapokon. Az érettségit követően a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) a géptervezésre, majd a polimertechnikára specializált alap- és mesterszakos gépészmérnöki diplomát szerzett 2016-ban. Előbb a gyógyszeriparban és az élelmiszeriparban szerzett tapasztalatokat, majd egy évig Belgiumban dolgozott az ipari automatizálás területén. Hazatérve az autóiparban, a Robert Bosch Kft.-nél akkumulátorfejlesztésre specializálódva dolgozott, az itt eltöltött öt évből egyet Kaliforniában töltött kiküldetésben.

Ezt követően az űriparra váltott, majd jelentkezett a nemzeti kutatóűrhajós programba ((HUNgarian to ORbit – HUNOR), amelynek célja az volt, hogy Farkas Bertalan 1980-es űrrepülése után Magyarország ismét űrhajóst küldjön a világűrbe. Jelentkezését a 2022. január végi határidő lejárta előtt szinte az utolsó pillanatban adta be. A komplex és szigorú, itthon és külföldön zajló többlépcsős kiválasztási folyamat során a fizikai és az orvosi alkalmasság mellett a több mint 240 jelentkező szellemi teljesítőképességét, testük teherbírását, személyiségük stabilitását, tudományos munkaszínvonalát, együttműködési készségét és döntési képességét is tesztelték.

A kiképzést 2023. március 7-én négy jelölt – köztük Kapu Tibor – kezdhette meg, s a szakértői bizottság 2024. május 27-én jelentette be, hogy a kutatóűrhajós pozícióba Kapu Tibor gépészmérnököt, a kutatóűrhajós tartalékos pozícióba Cserényi Gyula erősáramú villamosmérnököt választották. A kutatóűrhajósok küldetés-specifikus kiképzése 2024. augusztus 5-én kezdődött meg az Amerikai Űrkutatási Hivatal (NASA) houstoni Johnson Űrközpontjában. A NASA kiképzési programját, amely kiegészült az Axiom Space által biztosított különleges modulokkal, illetve a SpaceX tréningjeivel, a magyar küldetésspecialista 2025. április 12-én sikeresen teljesítette.

A negyedik nemzetközi kereskedelmi űrmisszió, az Axiom-4 küldetés (Axiom Misson 4) négy tagú legénysége – az amerikai Peggy Whitson, az indiai Shubhanshu Shukla, a lengyel Slawosz Uznanski-Wisniewski és a HUNOR képviseletében Kapu Tibor – 2025. június 25-én indult útnak a Dragon űrkapszulával és július 15-én érkeztek vissza a Földre. Kapu Tibor 18 napot és 43 percet töltött a Nemzetközi Űrállomáson (ISS), ahol több mint 60 tudományos kísérletet végeztek el. A magyar űrhajós 25 kísérlettel járult hozzá a küldetés sikeréhez, ezek között szerepeltek anyagtudományi és orvosbiológiai kísérletek, folyadékvizsgálatok, sugárzásmérési, biológiai, fizikai, meteorológiai és agrármérnöki kutatások egyaránt.

Kapu Tibor többször is bejelentkezett az ISS-ről, üzeneteket küldött az űrből, tartott sajtótájékoztatót és rendhagyó fizikaórát, kérdezhették középiskolások és beszélgetett Orbán Viktor miniszterelnökkel. (Cserényi Gyula kiképzett űrhajós a Földről segítette az űrállomáson dolgozó magyar kutatóűrhajós munkáját.)

Kapu Tibor a rehabilitációs időszakot követően augusztus 18-án érkezett haza Magyarországra. Tudni róla, hogy szabadidejében szívesen zenél és sportol, kosárlabdázik, rendszeresen vesz részt futóversenyeken, lefutotta a maratont és tucatnyinál is több alkalommal a félmaratont, 38 ejtőernyős ugrás van mögötte, a HUNOR Programmal is egy ejtőernyős Facebook-csoportban találkozott. Több hazai és külföldi olimpiai bajnok tisztelője, akiknek a sportban elért eredmények mellett a fiatalokat inspiráló hatását, példamutató magatartását korábban a maga számára meghatározónak nevezte.

Kiemelt kép: Az Axiom Space által közreadott képen Kapu Tibor magyar kutatóűrhajós, az Axiom-4 űrmisszió küldetésspecialistája (HUNOR – Magyar Űrhajós Program) Houstonban 2025. január 30-án (Fotó: MTI/Axiom Space)