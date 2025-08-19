Műsorújság
Válaszolt Vitézynek Szentkirályi Alexandra: Ha valaki összeáll a baloldallal, azt elkezdik zavarni a nemzeti ünnepek

Szerző: hirado.hu
2025.08.19. 15:17

| Szerző: hirado.hu
Szentkirályi Alexandra szerint Vitézy Dávid várospolitika helyett behajolt a politikai érdekeknek, amiért Karácsony Gergelyhez hasonlóan támadta az államalapítás ünnepét és a Szent István-napokat – erről írt Facebook-bejegyzésében a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.  

Új munkamegosztás van” – írta Szentkirályi Alexandra, majd úgy folytatta:

„Karácsony szabadsága alatt Vitézy Dávid hisztizik.”

A politikus szerint Vitézy Dávid nem lát különbséget a nemzeti ünnep miatt bevezetett forgalomkorlátozások és „Budapest dilettáns megbénítása vagy épp az értelmetlen lezárások között”. Szerinte

„Vitézy Dávid megszólalásai gondolatok helyett egyszerre foglalják magukba Karácsony Gergely nyafogását és a Magyar Péter mániás fideszezését.”

Ilyen az, amikor valaki várospolitika helyett behajol politikai érdekeknek – kár, hogy ennek ellenkezőjével kérte a budapesti emberek támogatását a kampányában” – tette hozzá. Szentkirályi Alexandra azt is írta: „Úgy látszik, ha valaki a baloldallal összeáll, egyenes következménye, hogy elkezdik zavarni a nemzeti ünnepek és az azzal járó felkészülés.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)

