Válaszolt Vitézynek Szentkirályi Alexandra: Ha valaki összeáll a baloldallal, azt elkezdik zavarni a nemzeti ünnepek

Szentkirályi Alexandra szerint Vitézy Dávid várospolitika helyett behajolt a politikai érdekeknek, amiért Karácsony Gergelyhez hasonlóan támadta az államalapítás ünnepét és a Szent István-napokat – erről írt Facebook-bejegyzésében a fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője.

„Új munkamegosztás van” – írta Szentkirályi Alexandra, majd úgy folytatta:

„Karácsony szabadsága alatt Vitézy Dávid hisztizik.”

A politikus szerint Vitézy Dávid nem lát különbséget a nemzeti ünnep miatt bevezetett forgalomkorlátozások és „Budapest dilettáns megbénítása vagy épp az értelmetlen lezárások között”. Szerinte

„Vitézy Dávid megszólalásai gondolatok helyett egyszerre foglalják magukba Karácsony Gergely nyafogását és a Magyar Péter mániás fideszezését.”

„Ilyen az, amikor valaki várospolitika helyett behajol politikai érdekeknek – kár, hogy ennek ellenkezőjével kérte a budapesti emberek támogatását a kampányában” – tette hozzá. Szentkirályi Alexandra azt is írta: „Úgy látszik, ha valaki a baloldallal összeáll, egyenes következménye, hogy elkezdik zavarni a nemzeti ünnepek és az azzal járó felkészülés.”

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra (Fotó: hirado.hu/Horváth Péter Gyula)