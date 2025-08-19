Újabb botrányos részletek derültek ki Ruszin-Szendi Romulusz luxusutazásairól

Csaknem harminc éjszakát töltött külföldi utazásai során ötcsillagos szállodákban Ruszin-Szendi Romulusz, engedély nélkül – ez derül ki a Honvédelmi Minisztérium (HM) Budai Gyula kérdésére adott válaszából a Magyar Nemzet értesülései szerint. A Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusának botránya miatt Budai Gyula szolgálati visszaélés miatt feljelentést tesz.

A Magyar Nemzet azt is írja, Budai Gyula szerint – aki korábban Ruszin-Szendi Romulusz és felesége luxusutazásaival kapcsolatban küldött írásbeli kérdéseket a honvédelmi tárcának – valószínűsíthető, hogy a volt vezérkari főnök a beosztottjainak olyan utasítást adott, hogy a jogszabállyal ellentétesen – a HM utasításai szerint kizárólag négycsillagos szállodákra volt jogosult, ettől csak indoklással, elöljárói engedéllyel térhetett volna el – magasabb kategóriájú szállodákat foglaljanak.

A fideszes képviselőnek küldött válaszokból az is kiderült, hogy Ruszin-Szendi Romulusz felesége tizenhét alkalommal kísérte el a volt vezérkari főnököt külföldi útjaira, azonban csak hat alkalommal kapott hivatalos meghívót, „így utóbbi utazások költségeinek megtérítéséhez szükséges jogosultság nem igazolható”.

Budai Gyula a Magyar Nemzetnek nyilatkozva közölte, hogy mindezek miatt szolgálati visszaélés gyanújával feljelentést tesz.

Kiemelt kép: Ruszin-Szendi Romulusz korábbi vezérkari főnök, a Tisza Párt honvédelmi szakpolitikusa egy 2022-es felvételen (Fotó: MTI/Ujvári Sándor)