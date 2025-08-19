Több nyaraló is megfertőződött a koronavírus új variánsával, megszólalt a Nemzeti Népegészségügyi Központ

Az elmúlt napokban többen is Covid-fertőzéssel tértek haza külföldi nyaralásról. Volt, akinek a tünetei olyan súlyosak voltak, hogy több mint egyhetes kórházi kezelésre szorult – számolt be erről az Index. A lap a megbetegedések kapcsán megkereste a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK), hogy tisztázza, indokolt-e az aggodalom Magyarországon.

Az NNGYK az Index kérdésére megerősítette: a koronavírus új, világszerte terjedő variánsa, a Nimbus (NB.1.8.1.) már Magyarországon is kimutatható. Mint írták, a szennyvízvizsgálatok alapján június–júliusban mérhető enyhe emelkedés valószínűleg ennek a variánsnak tudható be. Ugyanakkor hozzátették:

a vírus továbbra is alacsony szinten van jelen, és nincs jele egy újabb járványhullám kibontakozásának.

A központ válaszában hangsúlyozta, hogy a Nimbus az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által monitorozandó variáns, de a jelenlegi adatok szerint nem okoz súlyosabb megbetegedést a korábbiaknál. A tipikus tünetek közé tartozik a köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, ritkábban láz vagy emésztőrendszeri panaszok. A korábbi oltások továbbra is védelmet nyújtanak a súlyos lefolyás ellen.

A szennyvízben mért koncentráció ugyan kismértékben nőtt, de az orvosi ellátást igénylő és kórházba kerülő betegek száma nem emelkedett.

A legtöbb fertőzés enyhe tünetekkel vagy tünetmentesen zajlik.

Nyáron 150 háziorvos és gyermekorvos szolgáltat adatot a légúti megbetegedésekről, emellett 24 kijelölt kórház is folyamatosan gyűjti a számokat. Az elmúlt két hétben a kórházakban a súlyos légúti fertőzéssel felvettek közül két esetben igazolták a koronavírus-fertőzést.

Az NNGYK kitért arra is, hogy jelenleg Magyarországon még a tavalyi szezonra készült Covid–19-vakcina érhető el. A 2025/2026-os szezonra ajánlott új oltóanyag gyártása és engedélyezése folyamatban van az Európai Gyógyszerügynökségnél. A nemzetközi szervezetek várhatóan az idei őszi–téli szezonban már az új vakcina beadását fogják javasolni.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA-AAP/Dave Hunt)