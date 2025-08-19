Több nagyvárosban is lefújták az augusztus 20-ai tűzijátékot

Idén több nagyváros vezetése döntött úgy, hogy az augusztus 20-ai tűzijáték helyett más módon emlékeznek meg az államalapításról. A települések a látványos égi show helyett változatos programkínálattal gondoskodnak majd az ünnepi hangulatról.

Az államalapítás ünnepének egyik leglátványosabb és legnépszerűbb programpontja minden évben a Szent István-napi tűzijáték Budapesten. Az ünnepségsorozat és Európa legnagyobb tűzijátéka lesz, amelyben 45 ezer fény- és pirotechnikai elem jelenik meg. Miközben Budapesten továbbra is látványos égi show-ra készülnek, bizonyos városokban másképp döntöttek. Az elmúlt években számos település mondott le a tűzijátékról, amelyhez idén újabb résztvevők csatlakoztak – számolt be róla az atv.hu.

Mint írták, a Ceglédi Önkormányzat már korábban közölte, hogy a közösségi akarat és technikai akadályok miatt marad el az augusztus 20-ai tűzijáték. A szervezők nem találtak olyan biztonságos helyszínt, ahol egy nagyvárosi léptékű rakétázást felelősen megvalósíthattak volna.

Miskolcon a kisállatok és a fogyatékossággal élő emberek védelme állt a középpontban, amikor a városvezetés lemondott a tűzijátékról. A döntést a helyi lakosság is támogatta.

Más nagyvárosokban elsősorban anyagi megfontolások húzódnak a háttérben: Esztergomban és Győrben a tűzijátékra szánt pénzt más célokra fordítják.

A rakétákat emellett olyan településen is mellőzik majd, mint Gyöngyös, Debrecen, Csömör, ahol már évek óta nincs augusztus 20-i tűzijáték. A lista tovább is bővíthető, hiszen minden település egyéni döntés szerint emlékezik meg az államalapítás ünnepéről.

A kiemelt kép illusztráció (Forrás: unsplash)