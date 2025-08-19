Sulyok Tamás a Magyar Érdemrend nagykeresztjével tüntette ki Thomas Bach-ot az államalapítás ünnepén

Thomas Bach eredményeit, sikereit, sportolói és sportvezetői kvalitásait a világ minden pontján elismerik, életműve magáért beszél – mondta Sulyok Tamás államfő, mielőtt átadta a Magyar Érdemrend nagykeresztje kitüntetést Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) örökös tiszteletbeli elnökének kedden a Sándor-palotában Budapesten.

Kiemelte: mi, magyarok mégis úgy gondoltuk, hogy külön is ki kell fejeznünk megbecsülésünket a NOB most már tiszteletbeli elnöke iránt. Számunkra a sport nemcsak nemzetközi, hanem nemzeti ügy is, hiszen sportcsillagok nemzete vagyunk.

„Ők a hőseink, róluk veszünk példát, belőlük merítünk ihletet”

– hangsúlyozta.

Hozzátette: ezért nagyra értékeljük azt az embert, aki életét teszi arra, hogy a mi példaképeink a legjobb környezetben tudják megmérettetni magukat. A köztársasági elnök elmondta: az olimpiai mozgalom a magyarok szívügye, Thomas Bach pedig az olimpiai mozgalom élharcosa és szellemiségének következetes hirdetője. „Rendkívül sokat tett azért, hogy a sport – mint a békés küzdelem és a becsületes megmérettetés terepe – kiemelt helyet foglaljon el a világban” – mutatott rá az államfő.

Thomas Bach NOB-elnökségével egyedülálló nyomot hagyott, és rávilágított arra is, hogy céljainkat nem a másik ellenében, hanem együtt érhetjük el igazán – hangsúlyozta Sulyok Tamás. Az államfő felhívta a figyelmet a „communitare”, azaz együtt szóra, amely véleménye szerint Thomas Bach NOB-elnökségének legfőbb mozgatórugója és sikerének titka.

„Thomas Bach mindig is megbecsült minket, a magyar sportot és a magyar sportolókat”

– emlékeztetett a köztársasági elnök, hozzátéve: így nem maradhat el, hogy mi is méltányoljuk sikereit.

Thomas Bach a nemzetek békés versengésén alapuló olimpiai mozgalom továbbfejlődését szolgáló munkája, a sport és a sportolók megbecsülése, a tiszta sport és tisztességes versenyzés, a fiatalabb korosztálynak az olimpizmus eszméjével és értékeivel való megismertetése iránt példaadóan elhivatott és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként vehette át a kitüntetést. Az ünnepségen részt vett mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök, Pintér Sándor belügyminiszter, Schmitt Pál és Novák Katalin korábbi köztársasági elnök is.

Kiemelt kép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (j) átadja a Magyar Érdemrend Nagykeresztje kitüntetést Thomas Bachnak, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság örökös tiszteletbeli elnökének (b) a Sándor-palotában 2025. augusztus 19-én (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)