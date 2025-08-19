Műsorújság
Sosem felejtett el hazajönni a nagy tesóhoz – Kapu Tibor a TV Macival fotózkodott az MTVA székházában

Szerző: Kertész Ákos
2025.08.19. 12:25

| Szerző: Kertész Ákos
Kapu Tibor hétfői hazaérkezése után egyből szívességet tett utazótársának.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Kapu Tibor küldetésére magával vitte az ikonikus TV Macit is, aki már az első magyar űrhajóst, Farkas Bertalant is elkísérte.

Hétfői hazaérkezése után a kutatóűrhajós látogatást tett az MTVA székházában, ahol egy közös képet is  készített utazótársával és annak „nagy testévérel”. A fotóhoz azt írta: „Kétszer járt fent az űrben, de sosem felejtett el hazajönni a nagytesóhoz.”

Kapu Tibor – miután az Axiom–4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson – közvetlenül hazaérkezése után, a Liszt Ferenc repülőtéren tartott sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott:

„Mi, magyarok az ország minden tájáról, különböző intézményekből, különböző hátterekkel és tapasztalattal, de egyező céllal és hivatástudattal elértük azt, hogy 45 év után újra megmutassuk a tehetségünket a világnak.” 

A küldetésével kapcsolatban elmondta, hogy „Magyarország két hét alatt éveket lépett előre olyan meghatározó területeken, mint az orvostudomány, az anyagtudomány, a sugárzásmérés, a biológia, a fizika, a meteorológia és az agrármérnökség”.

Bátorításként pedig hangsúlyozta: „Ahogyan egy nyíregyházi srác eljuthat a világűrbe, úgy egy kis ország is alkothat nagyot a világ legnagyobb kihívásokat rejtő tudományterületén. Nem kell hozzá semmi más, csak kitartás, alázat, találékonyság és némi szerencse, egyszóval: magyarnak kell hozzá lenni.”

Kiemelt kép forrása: Facebook/Kapu Tibor

