Orbán Viktor szerint négy dolog igazolódott be az uniós vezetők keddi ülése után

Ukrajna uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes – írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán az uniós tagállami vezetők videókonferenciája után.

A miniszterelnök arról írt, hogy négy dolog igazolódott be a keddi tanácskozás után:

1. A harmadik világháború veszélyét csak egy Trump–Putyin-találkozóval lehet csökkenteni,

2. az elszigetelésre épülő stratégia elbukott,

3. az orosz–ukrán háborúnak nincs megoldása a frontvonalon, csak a diplomáciai erőfeszítések hozhatnak megoldást,

4. végül, de nem utolsósorban igazolást nyert, hogy Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, ezért a tagság és a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes.

Ugyanakkor Magyarország üdvözli a Trump–Putyin-tárgyaláson megtett lépéseket és támogatja a további tárgyalási folyamatot, különös tekintettel egy második Trump–Putyin-találkozóra – írta.

Hozzátette: „Napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa–Oroszország-csúcstalálkozót.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök az Európai Unió állam- és kormányfőinek videókonferenciáján vesz részt a Karmelita kolostorban, 2025. augusztus 19-én. Háttérben Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)