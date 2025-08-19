Orbán Balázs: Magyarország készen áll bármilyen segítséget megadni a tárgyalásos rendezésért

„Magyarország készen áll bármilyen segítséget nyújtani a tárgyalásos rendezés elősegítésére” – fogalmazott közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, miután Donald Trump a közelmúltban találkozott Vlagyimir Putyinnal és Volodimir Zelenszkijjel, megnyitva az utat a háború lezárását célzó párbeszéd előtt.

A miniszterelnök politikai igazgatója arról írt, hogy Donald Trump néhány napon belül találkozott Vlagyimir Putyinnal és Volodimir Zelenszkijjel, megnyitva az utat a háború lezárását célzó párbeszéd előtt. Mint írta, a magyar kormány álláspontja változatlan: tartós béke csak akkor születhet, ha a felek hajlandók közelíteni álláspontjaikat, és ehhez közvetítők, hidat építő országok és vezetők kellenek.

„Orbán Viktor békemissziója segített tisztán látni a háború lehetséges kimenetelét, és megtörte a diplomáciai megoldást övező tabut. Donald Trump pedig a nyugati világ vezető hatalmának első embereként valódi geopolitikai erővel bír, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítse a harcoló feleket”

– fogalmazot Orbán Balázs, hozzátéve, hogy Alexander Stubb finn elnök szerint „több előrelépés történt két hét alatt, mint az elmúlt három évben”.

Bejegyzése végén leírta, Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerint a következő lépés egy háromoldalú Trump–Putyin–Zelenszkij találkozó előkészítése, amely az első esély lehet a strukturált béketárgyalásokra.

Ezzel kapcsolatban Orbán Balázs hangsúlyozta: Magyarország továbbra is hajlandó bármilyen segítséget megadni a tárgyalásos rendezés elősegítése érdekében. Írta mindezt nem sokkal azután, hogy a The Guardian arról számolt be, Magyarország adhat otthont Putyin és Zelenszkij találkozójának.

