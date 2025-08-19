Műsorújság
Megvan a teljes lista, állami kitüntetéseket és művészeti díjakat osztottak ki augusztus 20-a alkalmából

2025.08.19. 13:55

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkárral és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkárral augusztus 20. alkalmából állami kitüntetéseket és művészeti díjakat adott át kedden a Pesti Vigadóban.

Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült, példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként:

  • GYURICZA CSABA agrármérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora,
  • HAJDÚ ZOLTÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, egyetemi tanár,
  • ROBY LAKATOS hegedűvirtuóz, előadóművész.

Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

  • DR. BERECZKI IBOLYA néprajzkutató, muzeológus, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum címzetes főigazgató-helyettese, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének és a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületének elnöke,
  • GURZÓ IMRE, a Gál Ferenc Egyetem professor emeritusa,
  • HAJDU LAJOS matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának egyetemi tanára, Matematikai Intézetének volt igazgatója,
  • HELL ZOLTÁN okleveles vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának egyetemi tanára,
  • HELTAI JÁNOS irodalomtörténész, könyvtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott tudományos kutatója,
  • HÍR JÁNOS muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pásztói Múzeum korábbi igazgatója,
  • HOPP BÉLA fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Fizikai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára,
  • ILISZ ISTVÁN vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszeranalitikai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára,
  • IMRE MIKLÓS jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professor emeritusa, korábbi rektorhelyettese és dékánja,
  • KISS LORÁND kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézetének intézetigazgatója, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerkémiai Intézetének volt intézetvezető egyetemi tanára,
  • KOVÁCSNÉ DR. BÁCSKAY ILDIKÓ KATALIN gyógyszerész, a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja, Egészségipari Intézetének igazgatója, Gyógyszertechnológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
  • KÖKÉNYESI SÁNDOR, a fizikai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem emeritus tanácsadója,
  • KRIZBAI ISTVÁN ADORJÁN kutatóorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetének tudományos tanácsadója és Neurovaszkuláris Egység Kutatócsoportjának vezetője,
  • KUTOR LÁSZLÓ villamos üzemmérnök, pszichológus, az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi tanára,
  • LÉVAI PÉTER fizikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója, a CERN Tanácsának tagja,
  • MAKLÁRY LÁSZLÓ karmester, kiváló és érdemes művész, a Madách Színház karmestere, a Budapesti Operettszínház korábbi főzeneigazgatója,
  • MENYHÁRT JÁNOS Máté Péter-díjas gitáros, zeneszerző, zenei rendező, dalszövegíró, az egykori V’Moto-Rock együttes alapító tagja,
  • NAGY NOÉMI vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának egyetemi tanára, az Imre Lajos Izotóplaboratórium vezetője,
  • NEMERKÉNYI ZSOMBOR JÁNOS kartográfus, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézete Kartográfiai Geoinformatikai Munkacsoportjának vezetője, tudományos munkatársa, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke,
  • POSTA KATALIN ANDREA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tudományos és minőségbiztosítási rektorhelyettese, Genetika és Biotechnológia Intézetének igazgatója, Mikrobiológia és Alkalmazott Biotechnológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
  • SOLTÉSZ JÁNOS teológus, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola volt rektora, egyetemi tanár,
  • SULTAN RAEV, a Nemzetközi Türk Kulturális Szervezet főtitkára,
  • SZELESTEI NAGY LÁSZLÓ irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa és Bölcsészettudományi Karának korábbi dékánja.

Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át magas színvonalú munkájáért:

  • ANCZA ERZSÉBET okleveles gépészmérnök, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának korábbi oktatási dékánhelyettese, egyetemi docens,
  • ANTAL PÉTER mérnökinformatikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjának és Bioinformatikai laboratóriumának vezetője,
  • BENKE ÉVA, az egykori szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola docense,
  • CSANÁDY ETELE SÁNDOR okleveles faipari mérnök, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának egyetemi tanára,
  • FÁBIÁN ADRIÁN jogász, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának korábbi dékánja, egyetemi tanár,
  • FEKETE ALBERT tájépítész mérnök, kertészmérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára, volt dékán,
  • FRIEDRICHNÉ HAADER LEA kódexkutató, nyelvtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott egyetemi docense, a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont volt tudományos főmunkatársa,
  • GORTKA-RÁKÓ ERZSÉBET okleveles szociálpolitikus, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának dékánja, tanszékvezető főiskolai tanára,
  • HEGEDŰS 2 LÁSZLÓ Munkácsy Mihály- és Balázs Béla-díjas képző- és fotóművész, filmrendező,
  • HORVÁTH ERZSÉBET református lelkipásztor, egyháztörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának igazgatója,
  • HORVÁTH GÁBOR DLA karvezető, karmester, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docense, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára, a Duna Szimfonikus Zenekar és a Szent István Filharmonikusok karmestere, a Nemzeti Ifjúsági Zenekar vezető karnagya,
  • HORVÁTH ZITA történész, a Miskolci Egyetem rektora, volt felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár,
  • JAKAB ALBERT ZSOLT néprajzkutató, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Tudományos Tanácsának tagja, tudományos főmunkatársa,
  • KISS ATTILA kutató vegyész, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékánhelyettese, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrár- és Élelmiszeripari Tudáshasznosítási Központjának igazgatója,
  • KULCSÁR NOÉMI Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, a Magyar Táncművészeti Egyetem egyetemi docense, a Kulcsár Noémi Tellabor társulat alapítója,
  • MAKOVÉNYI FERENC építészmérnök, az egykori Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának dékánja, a Magyar Építész Kamara elnökségi tagja,
  • MALI ISTVÁN klarinétművész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar konzultánsa, korábbi vezető zenekari menedzsere, a Magyar Állami Operaház volt zenekari igazgatója,
  • MONSZPART ZSOLT GYÖRGY, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány elnöke,
  • POGÁTSNIK MONIKA vegyészmérnök, marketing-szakközgazdász, mérnöktanár, az Óbudai Egyetem Alba Regia Karának dékánhelyettese, Mérnöki Intézetének igazgatója, egyetemi docens,
  • PONGOR LÁSZLÓ építészmérnök, a POND Mérnöki Iroda, Tervező és Szolgáltató Kft. alapítója, statikus mérnöke,
  • RAJNAI ZOLTÁN, Magyarország nemzeti kiberkoordinátora, a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanácsának tagja, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, egyetemi tanár,
  • REMSEI SÁNDOR közgazdász, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi docens,
  • ROHONYI ANIKÓ Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Állami Operaház örökös tagja,
  • SAMU KRISZTIÁN, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánhelyettese, tanszékvezető-helyettes egyetemi docens,
  • SASNÉ GRÓSZ ANNAMÁRIA, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi docens,
  • SZABÓ NORBERT PÉTER geofizikus mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara Nyersanyagkutató Földtudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára,
  • SZABÓ SZABOLCS karvezető, a Komlói Pedagógus Kamarakórus alapító karnagya, a Pécsi Leőwey Klára Női Kar és a szekszárdi Gagliarda Kamarakórus karvezetője, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium nyugalmazott tanára,
  • SZENCZI ÁRPÁD, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának nyugalmazott dékánja, főiskolai tanára, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda korábbi igazgatója, volt önkormányzati képviselő,
  • SZOLNOKI TIBOR Jászai Mari-díjas színművész, énekes, az Operettvilág Együttes művészeti vezetője,
  • VAJDA LÁSZLÓ tűzkovács népi iparművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Tiszaeszlár község polgármestere,
  • VÉGH ANDOR hangszerkészítő népi iparművész, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi docense, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült kiemelkedő tevékenysége elismeréseként:

  • BÁNHEGYI GABRIELLA állattenyésztő és agrármérnök, jogász, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campusa Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézetének egyetemi docense,
  • BIRÓ PÉTER matematikus, közgazdász, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem Operáció és Döntés Intézetének egyetemi docense,
  • ELLÁNÉ BODONYI KATALIN énekművész, karvezető, a Nemzeti Énekkar nyugalmazott karigazgató-helyettese, szólamvezetője,
  • FERENCZI ANNA zenepedagógus, a gödöllői Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola egykori igazgatója, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány volt projektvezetője,
  • HELTAI MIKLÓS GÁBOR, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium nyugalmazott igazgatója,
  • MANDEL HELGA, a FilMandel Project Kft. casting directora,
  • MICSKEI ZOLTÁN IMRE műszaki informatikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának egyetemi docense, a Kritikus Rendszerek Kutatócsoport vezetője,
  • TAKÁCS DÉNES gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezető-helyettese, egyetemi docense,
  • UJVÁRY TAMÁS jogász, a Gödöllői Királyi Kastély igazgatója.

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át magas színvonalú szakmai munkájáért:

  • CSIKÓS TAMÁS csecsemő- és gyermekgyógyász, nephrológus, házi gyermekorvos, iskolaorvos, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályának szakorvosa,
  • FARKAS MAGDOLNA, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum igazgatója,
  • FARKAS MIHÁLY cimbalomművész, zeneszerző, producer, az Országos Roma Kulturális és Média Centrum igazgatója,
  • HANCZ GÁBOR újságíró, a Széchenyi István Egyetem Kommunikációért és Sajtókapcsolatokért Felelős Igazgatóságának vezetője, Győrsövényház község alpolgármestere,
  • HRIVNÁK TÜNDE divattervező,
  • KENESE SZILVIA könyvtáros, a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének elnöke,
  • RÉTFALVI ANTALNÉ nyugalmazott pedagógus, a gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda volt igazgatója,
  • SAMU ZOLTÁN népzenész, népzenetanár, a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanszakvezető mestertanára,
  • VASZIL LÁSZLÓ csecsemő- és gyermekgyógyász, Kerepes város házi gyermekorvosa,
  • VIRÁGHNÉ VAJDA GYÖNGYVÉR táncművész, koreográfus, a Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület elnöke, a Gödöllő Táncszínház művészeti vezetője.

Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át kiemelkedő tevékenysége elismeréseként:

  • BENEDEK KRISZTINA MÁRIA népi énekes, előadóművész, néptáncpedagógus, a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola tanára,
  • DUKA ELEMÉR csellóművész, a 100 Tagú Cigányzenekar szólamvezetője,
  • KARCZAGI JÁNOS nóta- és operetténekes,
  • KÉRI VERONIKA ultrafutó, testépítő és fitneszsportedző,
  • KOLLÁR ÁGNES nyelvtanár, a Hamburgi Egyetem magyar lektora, a Németországi és Ausztriai Magyar Lektorok Fórumának alapítója,
  • KOVÁCS-BERNÁTH TÜNDE, a Szolnoki Szakképzési Centrum Kreatív Technikum és Szakképző Iskola oktatója,
  • NAGY NIKOLETT táncművész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Tánctagozata és a Kecskemét City Balett táncosa,
  • RÓZSAVÖLGYI SÁNDOR, a Gödöllői Sport Klub igazgatója és a Labdarúgó-szakosztály elnöke, a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Vármegyei Igazgatóságának társadalmi alelnöke,
  • VÁGÓ BERNADETT musicalszínész, előadóművész.

Népművészet Mestere díjban részesült a népművészet területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként:

  • CSAPÓ ANGÉLA kézi szövő, takács,
  • EGRI ISTVÁN fafaragó,
  • JÓKAI MÁRIA pedagógus, néprajzkutató,
  • LÁDÁS JÓZSEF néptáncos, hagyományőrző, mesemondó,
  • MÁTHÉ DEZSŐ néptáncos, hagyományőrző,
  • NAGYNÉ TÖRÖK ERZSÉBET fazekas népi iparművész,
  • SEBŐK VALÉRIA hímző népi iparművész,
  • SENYO JOLÁN énekes,
  • SZUPERNÉ BOHUS JUDIT hímző népi iparművész,
  • VARGA ZSUZSANNA EMÍLIA néptáncoktató, hagyományőrző.

Móra Ferenc-díjat vehetett át kiemelkedő muzeológiai tevékenysége elismeréseként:

  • BÉRES KATALIN, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum történész-főmuzeológusa, történeti osztályvezetője,
  • TÓTH ARNOLD, a miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi osztályvezetője, főmuzeológusa.

Pauler Gyula-díjat vehetett át levéltárosi szakterületen végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként:

MOLNÁR LÁSZLÓ, a Semmelweis Egyetem Központi Levéltára levéltárigazgatója.

Szinnyei József-díjat vehetett át könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként:

  • KÜHRNER ÉVA, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára könyvtárvezetője,
  • ZSIGÁNÉ KÓRÓDY JUDIT információkutató, az Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka ügyvezetője.

Bánffy Miklós-díjat kapott közművelődés-igazgatási és művészetelméleti szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként:

  • HEDRY MÁRIA író, a Klebelsberg Kastély művészeti vezetője,
  • KÖRNYEI ATTILA zenész, menedzser, producer,
  • NEMLAHA GYÖRGY újságíró, szerkesztő, művészeti és zenei író.

Bessenyei György-díjat vehetett át hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként:

  • HEFNER ERIKA közművelődési szakértő, drámapedagógus, a Csengey Dénes Kulturális Központ volt szakmai igazgatója,
  • JUHÁSZ JÓZSA, a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgatója,
  • KOLTI HELGA, a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. projektvezetője, kulturális szakember, szupervizor,
  • MÁTYÁS ZOLTÁN, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója,
  • MÉSZÁROS SZILÁRD, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója.

Csokonai Vitéz Mihály-díjat vehetett át hosszabb időn át közművelődési intézményekben vagy közösségi színtereken végzett tevékenysége elismeréseként:

  • a DŰVŐ ZENEKAR,
  • GAUG ÁGNES, a Martin György Néptáncszövetség művészetszervezője,
  • a LAUTITIA KÓRUSCSALÁD.

Martin György-díjban részesült hosszabb időn át a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett tevékenysége elismeréseként:

  • KISNÉ PORTIK IRÉN néprajzkutató, szakíró, a Gránátalma Egyesület elnöke,
  • LÁNYI GYÖRGY népzenész, az Óbudai Népzenei Iskola zenetanára,
  • RATKÓ LUJZA néprajzkutató, volt főmuzeológus,
  • TÖTSZEGI TEKLA néprajzi szakértő, a kolozsvári Erdélyi Néprajzi Múzeum igazgatója.

A magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett magyar és külföldi állampolgárok részére adományozható Pro Cultura Hungarica díjban részesült:

PÁLL ETELKA növényi festő.

Népművészet Ifjú Mestere kitüntetésben részesült kiemelkedő népművészeti alkotó- vagy előadóművészi teljesítménye elismerésére:

  • BERKÓ CSUVÁRDITY TAMARA mesemondó, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szakmunkatársa,
  • DEMJÉN DOROTTYA nemezkészítő,
  • SÁNTA MÁRTON fazekas,
  • SZALAI FATIMA ESZTER népi énekes, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója, az amor fati énekese,
  • SZÉL GÁBOR néptáncos, a Magyar Állami Népi Együttes tánckari tagja.

Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként:

  • CSEKE DÁVID R.SZDS., a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvédelmi Osztály Műkincsvédelmi Alosztály kiemelt főnyomozója,
  • ELEKES ISTVÁN R.ALEZ., a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvédelmi Osztály Műkincsvédelmi Alosztály alosztályvezetője,
  • a FABOTÓ CITERAZENEKAR,
  • TÓTH PÉTER, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének címzetes egyetemi tanára.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédet mond az augusztus 20-a alkalmából odaítélt állami kitüntetések átadásán a Pesti Vigadóban 2025. augusztus 19-én

