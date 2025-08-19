Megvan a teljes lista, állami kitüntetéseket és művészeti díjakat osztottak ki augusztus 20-a alkalmából

Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült, példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként:
- GYURICZA CSABA agrármérnök, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora,
- HAJDÚ ZOLTÁN, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos tanácsadója, egyetemi tanár,
- ROBY LAKATOS hegedűvirtuóz, előadóművész.
Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:
- DR. BERECZKI IBOLYA néprajzkutató, muzeológus, a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum címzetes főigazgató-helyettese, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének és a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesületének elnöke,
- GURZÓ IMRE, a Gál Ferenc Egyetem professor emeritusa,
- HAJDU LAJOS matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának egyetemi tanára, Matematikai Intézetének volt igazgatója,
- HELL ZOLTÁN okleveles vegyészmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának egyetemi tanára,
- HELTAI JÁNOS irodalomtörténész, könyvtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem professor emeritusa, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott tudományos kutatója,
- HÍR JÁNOS muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pásztói Múzeum korábbi igazgatója,
- HOPP BÉLA fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kara Fizikai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára,
- ILISZ ISTVÁN vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszeranalitikai Intézetének intézetvezető egyetemi tanára,
- IMRE MIKLÓS jogász, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem professor emeritusa, korábbi rektorhelyettese és dékánja,
- KISS LORÁND kémikus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont Szerves Kémiai Intézetének intézetigazgatója, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kara Gyógyszerkémiai Intézetének volt intézetvezető egyetemi tanára,
- KOVÁCSNÉ DR. BÁCSKAY ILDIKÓ KATALIN gyógyszerész, a Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánja, Egészségipari Intézetének igazgatója, Gyógyszertechnológiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
- KÖKÉNYESI SÁNDOR, a fizikai tudomány doktora, a Debreceni Egyetem emeritus tanácsadója,
- KRIZBAI ISTVÁN ADORJÁN kutatóorvos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont Biofizikai Intézetének tudományos tanácsadója és Neurovaszkuláris Egység Kutatócsoportjának vezetője,
- KUTOR LÁSZLÓ villamos üzemmérnök, pszichológus, az Óbudai Egyetem címzetes egyetemi tanára,
- LÉVAI PÉTER fizikus, kutatóprofesszor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a HUN-REN Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója, a CERN Tanácsának tagja,
- MAKLÁRY LÁSZLÓ karmester, kiváló és érdemes művész, a Madách Színház karmestere, a Budapesti Operettszínház korábbi főzeneigazgatója,
- MENYHÁRT JÁNOS Máté Péter-díjas gitáros, zeneszerző, zenei rendező, dalszövegíró, az egykori V’Moto-Rock együttes alapító tagja,
- NAGY NOÉMI vegyész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Karának egyetemi tanára, az Imre Lajos Izotóplaboratórium vezetője,
- NEMERKÉNYI ZSOMBOR JÁNOS kartográfus, a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézete Kartográfiai Geoinformatikai Munkacsoportjának vezetője, tudományos munkatársa, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke,
- POSTA KATALIN ANDREA, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem tudományos és minőségbiztosítási rektorhelyettese, Genetika és Biotechnológia Intézetének igazgatója, Mikrobiológia és Alkalmazott Biotechnológia Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára,
- SOLTÉSZ JÁNOS teológus, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola volt rektora, egyetemi tanár,
- SULTAN RAEV, a Nemzetközi Türk Kulturális Szervezet főtitkára,
- SZELESTEI NAGY LÁSZLÓ irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professor emeritusa és Bölcsészettudományi Karának korábbi dékánja.
Kapcsolódó tartalom
Elindult Mága Zoltán 100 állomásos jótékonysági koncertsorozata a Szent István-bazilikánál
A most induló sorozat a 2009-ben elindított első százállomásos karitatív misszió hagyományát folytatja, melyet a Vatikán is üdvözölt: XVI. Benedek és Ferenc pápa személyesen fogadta Mága Zoltánt, utóbbi apostoli áldással is megtisztelve küldetését.
Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át magas színvonalú munkájáért:
- ANCZA ERZSÉBET okleveles gépészmérnök, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának korábbi oktatási dékánhelyettese, egyetemi docens,
- ANTAL PÉTER mérnökinformatikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Mesterséges Intelligencia és Rendszertervezés Tanszék Mesterséges Intelligencia Kutatócsoportjának és Bioinformatikai laboratóriumának vezetője,
- BENKE ÉVA, az egykori szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola docense,
- CSANÁDY ETELE SÁNDOR okleveles faipari mérnök, a Soproni Egyetem Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karának egyetemi tanára,
- FÁBIÁN ADRIÁN jogász, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának korábbi dékánja, egyetemi tanár,
- FEKETE ALBERT tájépítész mérnök, kertészmérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézetének intézetigazgató egyetemi tanára, volt dékán,
- FRIEDRICHNÉ HAADER LEA kódexkutató, nyelvtörténész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának nyugalmazott egyetemi docense, a HUN-REN Nyelvtudományi Kutatóközpont volt tudományos főmunkatársa,
- GORTKA-RÁKÓ ERZSÉBET okleveles szociálpolitikus, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának dékánja, tanszékvezető főiskolai tanára,
- HEGEDŰS 2 LÁSZLÓ Munkácsy Mihály- és Balázs Béla-díjas képző- és fotóművész, filmrendező,
- HORVÁTH ERZSÉBET református lelkipásztor, egyháztörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának nyugalmazott tanszékvezető egyetemi docense, a Magyarországi Református Egyház Zsinati Levéltárának igazgatója,
- HORVÁTH GÁBOR DLA karvezető, karmester, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyetemi docense, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola zenetanára, a Duna Szimfonikus Zenekar és a Szent István Filharmonikusok karmestere, a Nemzeti Ifjúsági Zenekar vezető karnagya,
- HORVÁTH ZITA történész, a Miskolci Egyetem rektora, volt felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár,
- JAKAB ALBERT ZSOLT néprajzkutató, a Kriza János Néprajzi Társaság elnöke, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet Tudományos Tanácsának tagja, tudományos főmunkatársa,
- KISS ATTILA kutató vegyész, a Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karának dékánhelyettese, a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Agrár- és Élelmiszeripari Tudáshasznosítási Központjának igazgatója,
- KULCSÁR NOÉMI Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, a Magyar Táncművészeti Egyetem egyetemi docense, a Kulcsár Noémi Tellabor társulat alapítója,
- MAKOVÉNYI FERENC építészmérnök, az egykori Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának dékánja, a Magyar Építész Kamara elnökségi tagja,
- MALI ISTVÁN klarinétművész, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar konzultánsa, korábbi vezető zenekari menedzsere, a Magyar Állami Operaház volt zenekari igazgatója,
- MONSZPART ZSOLT GYÖRGY, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány elnöke,
- POGÁTSNIK MONIKA vegyészmérnök, marketing-szakközgazdász, mérnöktanár, az Óbudai Egyetem Alba Regia Karának dékánhelyettese, Mérnöki Intézetének igazgatója, egyetemi docens,
- PONGOR LÁSZLÓ építészmérnök, a POND Mérnöki Iroda, Tervező és Szolgáltató Kft. alapítója, statikus mérnöke,
- RAJNAI ZOLTÁN, Magyarország nemzeti kiberkoordinátora, a Katasztrófavédelmi Koordinációs Tárcaközi Bizottság Tudományos Tanácsának tagja, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese, egyetemi tanár,
- REMSEI SÁNDOR közgazdász, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja, tanszékvezető egyetemi docens,
- ROHONYI ANIKÓ Liszt Ferenc-díjas operaénekes, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Állami Operaház örökös tagja,
- SAMU KRISZTIÁN, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának dékánhelyettese, tanszékvezető-helyettes egyetemi docens,
- SASNÉ GRÓSZ ANNAMÁRIA, a Pannon Egyetem Gazdaságtudományi Karának oktatási dékánhelyettese, tanszékvezető egyetemi docens,
- SZABÓ NORBERT PÉTER geofizikus mérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld- és Környezettudományi Kara Nyersanyagkutató Földtudományi Intézetének tanszékvezető egyetemi tanára,
- SZABÓ SZABOLCS karvezető, a Komlói Pedagógus Kamarakórus alapító karnagya, a Pécsi Leőwey Klára Női Kar és a szekszárdi Gagliarda Kamarakórus karvezetője, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium nyugalmazott tanára,
- SZENCZI ÁRPÁD, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának nyugalmazott dékánja, főiskolai tanára, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda korábbi igazgatója, volt önkormányzati képviselő,
- SZOLNOKI TIBOR Jászai Mari-díjas színművész, énekes, az Operettvilág Együttes művészeti vezetője,
- VAJDA LÁSZLÓ tűzkovács népi iparművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Tiszaeszlár község polgármestere,
- VÉGH ANDOR hangszerkészítő népi iparművész, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának egyetemi docense, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem oktatója.
Kapcsolódó tartalom
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült kiemelkedő tevékenysége elismeréseként:
- BÁNHEGYI GABRIELLA állattenyésztő és agrármérnök, jogász, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campusa Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézetének egyetemi docense,
- BIRÓ PÉTER matematikus, közgazdász, a HUN-REN Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, a Budapesti Corvinus Egyetem Operáció és Döntés Intézetének egyetemi docense,
- ELLÁNÉ BODONYI KATALIN énekművész, karvezető, a Nemzeti Énekkar nyugalmazott karigazgató-helyettese, szólamvezetője,
- FERENCZI ANNA zenepedagógus, a gödöllői Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola egykori igazgatója, a Gödöllői Szimfonikus Zenekar Alapítvány volt projektvezetője,
- HELTAI MIKLÓS GÁBOR, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium nyugalmazott igazgatója,
- MANDEL HELGA, a FilMandel Project Kft. casting directora,
- MICSKEI ZOLTÁN IMRE műszaki informatikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának egyetemi docense, a Kritikus Rendszerek Kutatócsoport vezetője,
- TAKÁCS DÉNES gépészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának tanszékvezető-helyettese, egyetemi docense,
- UJVÁRY TAMÁS jogász, a Gödöllői Királyi Kastély igazgatója.
Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át magas színvonalú szakmai munkájáért:
- CSIKÓS TAMÁS csecsemő- és gyermekgyógyász, nephrológus, házi gyermekorvos, iskolaorvos, a Kistarcsai Flór Ferenc Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályának szakorvosa,
- FARKAS MAGDOLNA, a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Erzsébet Királyné Szépészeti Technikum igazgatója,
- FARKAS MIHÁLY cimbalomművész, zeneszerző, producer, az Országos Roma Kulturális és Média Centrum igazgatója,
- HANCZ GÁBOR újságíró, a Széchenyi István Egyetem Kommunikációért és Sajtókapcsolatokért Felelős Igazgatóságának vezetője, Győrsövényház község alpolgármestere,
- HRIVNÁK TÜNDE divattervező,
- KENESE SZILVIA könyvtáros, a Területi Művelődési Intézmények Egyesületének elnöke,
- RÉTFALVI ANTALNÉ nyugalmazott pedagógus, a gödöllői Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda volt igazgatója,
- SAMU ZOLTÁN népzenész, népzenetanár, a Csömöri Krammer Teréz Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanszakvezető mestertanára,
- VASZIL LÁSZLÓ csecsemő- és gyermekgyógyász, Kerepes város házi gyermekorvosa,
- VIRÁGHNÉ VAJDA GYÖNGYVÉR táncművész, koreográfus, a Gödöllő Táncszínház Művészeti Egyesület elnöke, a Gödöllő Táncszínház művészeti vezetője.
Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át kiemelkedő tevékenysége elismeréseként:
- BENEDEK KRISZTINA MÁRIA népi énekes, előadóművész, néptáncpedagógus, a Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola és a Gödöllői Damjanich János Általános Iskola tanára,
- DUKA ELEMÉR csellóművész, a 100 Tagú Cigányzenekar szólamvezetője,
- KARCZAGI JÁNOS nóta- és operetténekes,
- KÉRI VERONIKA ultrafutó, testépítő és fitneszsportedző,
- KOLLÁR ÁGNES nyelvtanár, a Hamburgi Egyetem magyar lektora, a Németországi és Ausztriai Magyar Lektorok Fórumának alapítója,
- KOVÁCS-BERNÁTH TÜNDE, a Szolnoki Szakképzési Centrum Kreatív Technikum és Szakképző Iskola oktatója,
- NAGY NIKOLETT táncművész, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház Tánctagozata és a Kecskemét City Balett táncosa,
- RÓZSAVÖLGYI SÁNDOR, a Gödöllői Sport Klub igazgatója és a Labdarúgó-szakosztály elnöke, a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Vármegyei Igazgatóságának társadalmi alelnöke,
- VÁGÓ BERNADETT musicalszínész, előadóművész.
Népművészet Mestere díjban részesült a népművészet területén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként:
- CSAPÓ ANGÉLA kézi szövő, takács,
- EGRI ISTVÁN fafaragó,
- JÓKAI MÁRIA pedagógus, néprajzkutató,
- LÁDÁS JÓZSEF néptáncos, hagyományőrző, mesemondó,
- MÁTHÉ DEZSŐ néptáncos, hagyományőrző,
- NAGYNÉ TÖRÖK ERZSÉBET fazekas népi iparművész,
- SEBŐK VALÉRIA hímző népi iparművész,
- SENYO JOLÁN énekes,
- SZUPERNÉ BOHUS JUDIT hímző népi iparművész,
- VARGA ZSUZSANNA EMÍLIA néptáncoktató, hagyományőrző.
Móra Ferenc-díjat vehetett át kiemelkedő muzeológiai tevékenysége elismeréseként:
- BÉRES KATALIN, a zalaegerszegi Göcseji Múzeum történész-főmuzeológusa, történeti osztályvezetője,
- TÓTH ARNOLD, a miskolci Herman Ottó Múzeum néprajzi osztályvezetője, főmuzeológusa.
Pauler Gyula-díjat vehetett át levéltárosi szakterületen végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként:
MOLNÁR LÁSZLÓ, a Semmelweis Egyetem Központi Levéltára levéltárigazgatója.
Szinnyei József-díjat vehetett át könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként:
- KÜHRNER ÉVA, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára könyvtárvezetője,
- ZSIGÁNÉ KÓRÓDY JUDIT információkutató, az Infodok Kft. – Magyar Telekom Infotéka ügyvezetője.
Bánffy Miklós-díjat kapott közművelődés-igazgatási és művészetelméleti szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként:
- HEDRY MÁRIA író, a Klebelsberg Kastély művészeti vezetője,
- KÖRNYEI ATTILA zenész, menedzser, producer,
- NEMLAHA GYÖRGY újságíró, szerkesztő, művészeti és zenei író.
Bessenyei György-díjat vehetett át hosszabb időn át végzett kiemelkedő közművelődési tevékenysége, a korszerű művelődés és a művészi ízlés fejlesztése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként:
- HEFNER ERIKA közművelődési szakértő, drámapedagógus, a Csengey Dénes Kulturális Központ volt szakmai igazgatója,
- JUHÁSZ JÓZSA, a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ igazgatója,
- KOLTI HELGA, a Déryné Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. projektvezetője, kulturális szakember, szupervizor,
- MÁTYÁS ZOLTÁN, a Tiszaújvárosi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója,
- MÉSZÁROS SZILÁRD, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója.
Csokonai Vitéz Mihály-díjat vehetett át hosszabb időn át közművelődési intézményekben vagy közösségi színtereken végzett tevékenysége elismeréseként:
- a DŰVŐ ZENEKAR,
- GAUG ÁGNES, a Martin György Néptáncszövetség művészetszervezője,
- a LAUTITIA KÓRUSCSALÁD.
Martin György-díjban részesült hosszabb időn át a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett tevékenysége elismeréseként:
- KISNÉ PORTIK IRÉN néprajzkutató, szakíró, a Gránátalma Egyesület elnöke,
- LÁNYI GYÖRGY népzenész, az Óbudai Népzenei Iskola zenetanára,
- RATKÓ LUJZA néprajzkutató, volt főmuzeológus,
- TÖTSZEGI TEKLA néprajzi szakértő, a kolozsvári Erdélyi Néprajzi Múzeum igazgatója.
A magyar kultúra értékeinek külhoni megismertetésében és terjesztésében elévülhetetlen érdemeket szerzett magyar és külföldi állampolgárok részére adományozható Pro Cultura Hungarica díjban részesült:
PÁLL ETELKA növényi festő.
Népművészet Ifjú Mestere kitüntetésben részesült kiemelkedő népművészeti alkotó- vagy előadóművészi teljesítménye elismerésére:
- BERKÓ CSUVÁRDITY TAMARA mesemondó, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szakmunkatársa,
- DEMJÉN DOROTTYA nemezkészítő,
- SÁNTA MÁRTON fazekas,
- SZALAI FATIMA ESZTER népi énekes, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola oktatója, az amor fati énekese,
- SZÉL GÁBOR néptáncos, a Magyar Állami Népi Együttes tánckari tagja.
Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként:
- CSEKE DÁVID R.SZDS., a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvédelmi Osztály Műkincsvédelmi Alosztály kiemelt főnyomozója,
- ELEKES ISTVÁN R.ALEZ., a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyonvédelmi Osztály Műkincsvédelmi Alosztály alosztályvezetője,
- a FABOTÓ CITERAZENEKAR,
- TÓTH PÉTER, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének címzetes egyetemi tanára.
Kapcsolódó tartalom
Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédet mond az augusztus 20-a alkalmából odaítélt állami kitüntetések átadásán a Pesti Vigadóban 2025. augusztus 19-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)