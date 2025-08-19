Ismét elfüstölt egy busz Budapesten, ezúttal az ajtók sem nyíltak ki

Kedd reggel ismét meghibásodott egy BKV-busz, a 251A járat Budafokon füstölt el – számolt be róla közösségi oldalán Szepesfalvy Anna. A budapesti közgyűlés Fidesz–KDNP-s képviselője szerint „szerencse a szerencsétlenségben, hogy ezúttal csak füstölt, és nem gyulladt ki”.
A kormánypárti politikus hozzátette, hogy ezúttal nemcsak a jármű hibásodott meg, hanem az ajtók sem nyíltak ki, így az utasok mintegy tíz percig nem tudták elhagyni a buszt.
Szepesfalvy Anna szerint a történtek komoly biztonsági kockázatot jeleznek, és felvetik a kérdést, milyen állapotban van a fővárosi buszflotta.
A képviselő bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert, aki jelenleg 44 napos szabadságát tölti, valamint Vitézy Dávidot is, aki az ügy kapcsán most nagy csendben van.
„A budapestiek biztonságát ma már egy BKV-buszra való felszállás is kockára teszi, Budapest többet érdemel!” – hangsúlyozta Szepesfalvy Anna.
Egymás után kaptak lángra a BKV-buszok
Mint írtuk, múlt szombaton a Thököly úton, a Reiner Frigyes parknál füstölt el a 7E jelzésű BKV-busz.
A meghibásodást egy héten belül három hasonló eset is megelőzte:
- augusztus 13-án a főváros V. kerületében égett ki egy busz,
- augusztus 14-én a budai Németvölgyi úton kapott lángra egy menetrend szerint közlekedő BKK-járat,
- augusztus 14-én szintén a XII. kerületben, az Alkotás utcában lévő buszmegállóban gyulladt ki egy pótlóbusz motortere.
Kiemelt kép: Szepesfalvy Anna illusztrációja (Forrás: Facebook)