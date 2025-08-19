Ismét elfüstölt egy busz Budapesten, ezúttal az ajtók sem nyíltak ki

Kedd reggel ismét füstölni kezdett egy BKV-busz Budapesten, a XXII. kerületben. Ezúttal az ajtók sem nyíltak ki, így az utasok mintegy tíz percig nem tudták elhagyni járművet. Szepesfalvy Anna, a budapesti közgyűlés Fidesz–KDNP-s képviselője élesen bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert, aki jelenleg 44 napos szabadságát tölti.

Kedd reggel ismét meghibásodott egy BKV-busz, a 251A járat Budafokon füstölt el – számolt be róla közösségi oldalán Szepesfalvy Anna. A budapesti közgyűlés Fidesz–KDNP-s képviselője szerint „szerencse a szerencsétlenségben, hogy ezúttal csak füstölt, és nem gyulladt ki”.

A kormánypárti politikus hozzátette, hogy ezúttal nemcsak a jármű hibásodott meg, hanem az ajtók sem nyíltak ki, így az utasok mintegy tíz percig nem tudták elhagyni a buszt.

Szepesfalvy Anna szerint a történtek komoly biztonsági kockázatot jeleznek, és felvetik a kérdést, milyen állapotban van a fővárosi buszflotta.

A képviselő bírálta Karácsony Gergely főpolgármestert, aki jelenleg 44 napos szabadságát tölti, valamint Vitézy Dávidot is, aki az ügy kapcsán most nagy csendben van.

„A budapestiek biztonságát ma már egy BKV-buszra való felszállás is kockára teszi, Budapest többet érdemel!” – hangsúlyozta Szepesfalvy Anna.

Egymás után kaptak lángra a BKV-buszok

Mint írtuk, múlt szombaton a Thököly úton, a Reiner Frigyes parknál füstölt el a 7E jelzésű BKV-busz.

A meghibásodást egy héten belül három hasonló eset is megelőzte:

augusztus 13-án a főváros V. kerületében égett ki egy busz,

augusztus 14-én a budai Németvölgyi úton kapott lángra egy menetrend szerint közlekedő BKK-járat,

augusztus 14-én szintén a XII. kerületben, az Alkotás utcában lévő buszmegállóban gyulladt ki egy pótlóbusz motortere.

