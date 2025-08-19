Ha nem lesz orosz–európai-csúcs, akkor csak meghallgatásra járhatunk előbb Washingtonba, majd Moszkvába is – erről írt Orbán Viktor a Harcosok Klubjában

Orbán Viktor miniszterelnök a Harcosok Klubja tagjainak kedden küldött üzenetében összegezte az uniós miniszterelnökök videókonferenciáján elhangzottakat. A miniszterelnök szerint nagyot fordult a világ, mivel „a béke követeléséért nem is olyan régen még kiátkoztak. Ma ez a vezérszólam.” Kifejtette, hogy Európának erősnek kell lennie, tagság helyett stratégiai megállapodást kell ajánlani Ukrajnának, valamint beszámolt Szijjártó Péter várható tárgyalássorozatáról is.

„Hahó, harcosok! Megvolt a videós miniszterelnöki csúcs. Nagyot fordult a világ”– ezekkel a szavakkal kezdte keddi üzenetét a Harcosok Klubjában Orbán Viktor, utalva ezzel arra, hogy szerinte az az álláspont lett a mérvadó, amelyért Magyarországot korábban támadták. „A béke követeléséért nem is olyan régen még kiátkoztak. Ma ez a vezérszólam.”

„A békemissziónkért a sárga földig lehordtak, ma pedig az Európai Unió a béke angyalának látja magát”

– írta Orbán Viktor. A miniszterelnök egyúttal üdvözölte a Trump–Putyin találkozót, ugyanakkor hozzátette: nagy siker, de csak a kezdet. Szerinte jó esély van egy második fordulóra, Európának pedig ebben a helyzetben egyetlen dolga van, tető alá kell hozni egy európai-orosz csúcsot. Figyelmeztetett: „ha nem tesszük, évekig csak audienciára járhatunk.”

„Ma még csak Washingtonba, holnapután majd Moszkvába is.”

Arról is írt, hogy szerinte milyen veszélyeket rejt Ukrajna uniós tagsága. „Ukrajna európai uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent az ukránoknak, de csődbe rántja az európai gazdaságot.”

„Tagság helyett stratégiai megállapodást kell ajánlani az ukránoknak”

– tette hozzá. Orbán Viktor kifejtette, mivel „a háború közben az európai-amerikai vámháborút is kezelni kell”, a Magyarországra gyakorolt hátrányos következményeit pedig el kell hárítani, ezért Szijjártó Péter a videókonferenciáról „rohan” tovább tárgyalni a gazdasági stratégiai partnerekkel. Arról is írt, hogy ez a csütörtöki kormányülés napirendi pontjai között is fog szerepelni.

Ukrajna uniós tagsága semmilyen biztonsági garanciát nem jelent, a biztonsági garanciák összekötése felesleges és veszélyes – írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán az uniós tagállami vezetők videókonferenciája után, aki szerint négy dolog igazolódott be a konferencia után. Azt is írta, „napirenden tartjuk azt a magyar kezdeményezést, hogy az unió minél hamarabb indítványozzon egy Európa–Oroszország-csúcstalálkozót.”

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)