Elpusztult Szása, a Fővárosi Állat- és Növénykert kistigrise

Elpusztult Szása, a Fővárosi Állat- és Növénykert négy hónapja született kistigrise – közölte az intézmény kedden.

„A legrosszabb hírrel jelentkezünk. Szása, a négy hónapos kistigris állapota végzetesen romlott. Bár az állatorvos csapatunk és a gondozóink éjt nappallá téve küzdöttek az életéért, és voltak bizakodásra okot adó pillanatok, de sajnos az apró nagyragadozó a kezelésekre érdemben nem reagált. Elveszítette látását, nem evett, és képtelen volt néhány lépésnél többet megtenni. A gyógyszerek ellenére is újra és újra ismétlődő rohamok végül az élettel összeegyeztethetetlen állapotot idéztek elő Szásánál” – írták a Facebookon.

„Elvesztése mindannyiunk számára megrendítő. Megható volt ugyanakkor látni azt a sok biztatást és jókívánságot, amit a korábbi posztunkhoz írtatok. Köszönjük, hogy lélekben ilyen sokan vele és az életéért küzdő szakembereink mellett voltatok” – tették hozzá. Az állatkert hétfőn közölte, hogy kritikus állapotban van Szása. A kölyöktigris akkor lett rosszul, amikor húgával játszott a kifutóban.

A tavasszal született kölyköt agyvérzés és epilepsziás rohamok miatt kezelték, de nem tudtak segíteni rajta.

A két kis szibériai tigris április 13-án született a fővárosi állatkertben. A kistigrisek szülei tavaly érkeztek az állatkertbe azzal a céllal, hogy az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA) tigris tenyészprogramjának keretében szaporítsák őket.

Kiemelt kép: Az egyik utolsó kép Szásáról, a Fővárosi Állat- és Növénykert 2025. augusztus 19-én elpusztult szibériai tigriskölykéről (Fotó: Facebook/Fővárosi Állat- és Növénykert)