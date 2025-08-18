Műsorújság
Zsíronaldó lépett pályára a falusi focimeccsen – VIDEÓ

lead_image
Szerző: hirado.hu
Forrás: TikTok, Veol.hu
2025.08.18. 18:37

| Szerző: hirado.hu
Váratlan fordulatot vett egy vasárnap délutáni falusi futballmeccs, amikor pályára lépett Zsíronaldo, a röfögő cserejátékos.

A játék hevében egy kíváncsi malac beszaladt a pályára. A szurkolók hangos nevetésben törtek ki, a játékosok pedig hosszú másodpercekig azt sem tudták, mit kezdjenek a váratlanul pályára lépő röfögő „cserejátékossal” – számolt be a Zsíronaldónak elnevezett sertés kalandjairól a Veol.hu.

@tomika20090610 malac a pályán 🤣🤣🤣🤣🤣 #Takacsi#legjobb ♬ 3korty – Bittó Duó

A malac végül nagyobb sikerrel cselezett, mint bárki a pályán, s csak egy hosszabb szóló után hagyta el a játékteret. A helyiek valószínűleg azóta is azon viccelődnek, hogy ilyen gyors csatáruk – mint Zsíronaldo – sosem volt!

Kiemelt kép forrása: TikTok.com

