Zsíronaldó lépett pályára a falusi focimeccsen – VIDEÓ

Váratlan fordulatot vett egy vasárnap délutáni falusi futballmeccs, amikor pályára lépett Zsíronaldo, a röfögő cserejátékos.

A játék hevében egy kíváncsi malac beszaladt a pályára. A szurkolók hangos nevetésben törtek ki, a játékosok pedig hosszú másodpercekig azt sem tudták, mit kezdjenek a váratlanul pályára lépő röfögő „cserejátékossal” – számolt be a Zsíronaldónak elnevezett sertés kalandjairól a Veol.hu.

A malac végül nagyobb sikerrel cselezett, mint bárki a pályán, s csak egy hosszabb szóló után hagyta el a játékteret. A helyiek valószínűleg azóta is azon viccelődnek, hogy ilyen gyors csatáruk – mint Zsíronaldo – sosem volt!

Kiemelt kép forrása: TikTok.com