Tizenkilenc határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén

Tizenkilenc határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig – tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság hétfőn az MTI-t.

A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken egy, szombaton tíz, vasárnap nyolc jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök.

Az elmúlt héten az ország területén 106 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. A megelőző héten – augusztus 4-tól 10-ig – a feltartóztatottak száma 118 volt. Az elmúlt héten az ország belsejében 2 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt 7 gyanúsított ellen indult büntetőeljárás – derül ki a rendőrségi összesítésből.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kabinetiroda/Vadnai Szabolcs)