Sztrókot kapott Rózsa György, a lánya sietett a segítségére

A portálnak sikerült elérnie Rózsa Györgyöt, aki elmondta: az eset pár nappal ezelőtt történt, amikor Balatonfenyvesen töltötte a nyarat lányával és unokájával, és ellátogattak a zalakomári bivalyrezervátumba, ezután elmentek fürödni a tóban. Rózsa György elmondta, a baleset előtt lánya és unokája kimentek a vízből, de ő még egy kicsit még bent maradt. A vízszint alacsony volt, majd amikor ki akart szállni a vízből, elmondása szerint nem tartotta meg a lába, és először visszaesett a tóba.

„Megpróbáltam még egyszer, újból visszaestem, és ekkor már ittam is a vízből. Nem értettem, miért nem tart meg a lábam”

– mondta, majd azzal folytatta: többször is megpróbált kimászni, de folyton visszazuhant a vízbe, és többször is vizet nyelt. „Annyi erőm még maradt, hogy odakiabáltam a partra a lányomnak, hogy segítsen. Ő azonnal beugrott a vízbe, segítségért kiáltott, így azok is észlelték a bajt, akik közel voltak hozzám, és kihúztak a vízből. Köhögtem, és sok víz is visszajött” – mondta.

Időközben a mentők is a helyszínre érkeztek, akik a sürgősségi ellátás után a kaposvári kórházba szállították, ahol koponya CT-t készítettek, és itt derült ki, hogy enyhe sztókot kapott. „Azonnal megoperáltak, elkezdték oldani az elzáródást, stentet, azaz kis acél hálót kaptam a nyaki verőerembe” – tette hozzá. A gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően a 77 esztendős legendás műsorvezető maradandó károsodás nélkül, rövid idő alatt felépült az agyi katasztrófából.

Kiemelt kép: Rózsa György, a Magyar Televízió életműdíjas szerkesztője, műsorvezetője, producere egy 2024-es decemberi felvételen (Fotó: MTI/Lakatos Péter)