Szentkirályi Alexandra: Itt az ideje, hogy rendbe tegyük a Népligetet is

Szentkirályi Alexandra azt írta, hogy „Budapest legnagyobb közparkja nem a Városliget, hanem a Népliget; ez a közel 150 éves, 130 hektáros zöld terület harmadával nagyobb, mint a liget, mégis, ha a nevét halljuk, ma inkább a rossz hírneve jut eszünkbe.”

„Hajléktalanság, drogok, prostitúció, szemét. Egy hatalmas park a város közepén, ami mostanra inkább a senki földjének tűnik, pedig mindannyiunké lehetne”

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

Kiemelte, hogy

ha a Városliget képes volt teljesen megújulni, akkor a Népligetben is ott a lehetőség, hogy újra biztonságos, rendezett és élettel teli közösségi tér legyen.

A bejegyzéshez készült videóban Szentkirályi Alexandra elmondta azt is, hogy a Népliget egy hosszú ideje elhanyagolt terület, ami most olyan, mintha a senki földje lenne. „Pedig ez is mindannyiunké, és van is gazdája, a főváros. Így volt ez a Városligettel is, mielőtt a kormány rendbe tette.”

„Itt lenne az ideje, hogy Budapest legnagyobb közparkja újra mindannyiunké legyen”

– hangsúlyozta a frakcióvezető.

