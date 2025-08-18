Szeles idővel indul a hét, de a napsütés is megmarad

Nagyrészt gomolyfelhős, napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak. Csapadék nem lesz. Az északi, északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik.

Forrás: HungaroMet

A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő.

Az éjszaka első felében a gomolyfelhők összeesnek, ezt követően derült vagy legfeljebb fátyolfelhős lesz az ég. Csapadék nem lesz.

Az északias szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul. A hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebbre, míg a vízpartok mentén és a nagyvárosokban enyhébb reggelre számíthatunk.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Varga György)