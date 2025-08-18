Ovádi Péter: A felnövő generációnak legyen alapfogalom az állatvédelem!

Azt szeretnénk, hogy egy olyan generáció nőjön fel, amelynek az állatvédelem már alapfogalom – mondta az az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos hétfőn a zánkai Erzsébet-táborban.

Ovádi Péter célként fogalmazta meg, hogy az állatvédelem eljusson mindenkihez, ezért is fejezte ki örömét, hogy az Erzsébet-táborokban több ezer gyerek vehet részt állatasszisztált foglalkozásokon.

A gyermekkorban szerzett élmények meghatározóak az egész életre, ezért ha a gyerekek megtapasztalják, hogyan lehet tisztelettel és felelősséggel bánni az állatokkal, az nemcsak az állatvédelem ügyét viszi előre, hanem egy empatikusabb társadalom alapjait is lefekteti

– fogalmazott a kormánybiztos.

Vetter Szilvia, a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány elnöke arról beszélt: 126 állatasszisztált foglalkozást valósítanak meg, amelyeken szeptember végéig mintegy kétezer gyermek vehet részt a zánkai, a fonyódligeti és a zalaszabari Erzsébet-táborokban.

A program célja, hogy az állatok segítségével közelebb hozza a gyermekekhez a felelős állattartás gondolatát, fejlessze szociális készségeiket, és hozzájáruljon érzelmi biztonságuk megerősítéséhez.

Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke kiemelte:

a nyári táborozás idején olyan programokat is tartanak, amelyek a játszva tanulás jegyében érzékenyítenek, vagy tudást adnak át.

Ilyenek a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány foglalkozásai, de legalább ennyire hangsúlyosak a pályaorientációs programok is: a táborozók szakmákat ismerhetnek meg, és különböző hivatásokba pillanthatnak be – tette hozzá.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Katona Tibor)