Megnövelt férőhellyel és többletjáratokkal készül a MÁV-csoport a nemzeti ünnepre

Az előzetes jegyértékesítéseket figyelve a MÁV-csoport több kocsival indítja az InterCity-vonatokat. A fővárosi tűzijáték után vonattal hazatérők kényelmesebb eljutása érdekében az elővárosi esti vonatok hosszabb szerelvényekkel, két vagy három FLIRT motorvonat-egységgel és KISS emeletes motorvonatokkal indulnak a budapesti pályaudvarokról, a HÉV pedig nagyobb kapacitású járműveket közlekedtet egyes HÉV-vonalakon – közölte a közlekedési vállalat az MTI-vel hétfőn.

A vonatközlekedési rendben csak egy változás lesz: augusztus 20-án az ünnepnapi menetrend lép életbe.

A közlekedési társaság arra kéri az utasokat, hogy időben tervezzék meg utazásukat, indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi közlekedési rendről, használják a tervezésnél az emma.mav.hu oldalt. Hozzátették:

érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást vagy a MÁV-applikációt.

Kitértek arra, hogy a a MÁV országos haváriaközpontja nyomon követi a vonat- és utasforgalmat, amikor szükséges, operatív intézkedéssel segíti az utasok eljutását, a zavartalan vonatközlekedést. Szükség esetén MÁV-buszok is készenlétben állnak, hogy minden utas kényelmesen célba juthasson.

A közlemény szerint augusztus 19-én és 20-án az utasforgalom szempontjából frekventált, kihasználtabb reggeli és délutáni InterCity vonatok szerelvényei az általános hétvégéken szokásosnál több kocsival közlekednek. A Nyírség, a Tokaj, a Tópart, a Balaton, a Kék Hullám, a Napfény, a Dráva, a Mura, a Savaria, továbbá a Mecsek InterCity vonatokat több kocsival közlekedteti a MÁV-csoport.

A Volán járatainak közlekedési rendje is változik, 29 többletjáratot biztosít a MÁV-csoport a 22A, a 40-es, az 55-ös, a 63-as, a 169E és a 240-es vonalon. Ezen felül a 38-as járatcsaládon csuklós autóbuszok közlekednek napközben – írták.

A H5-ös vonalon a Batthyány tér és Békásmegyer között közlekedő betétjáratok 19:09-től 7-9 percenként indulnak, megnövelt kapacitással.

A Batthyány térről Békásmegyerre 21:28 és 22:33 között 5 percenként, 22:33 és 23:08 között 6-8 percenként, 23:08 és 23:48 között 10 percenként; Szentendrére 21:38 és 23:48 között 5-14 percenként indulnak vonatok. Az augusztus 21-ére virradó éjszakán 1:13-kor is indul vonat a Batthyány térről Szentendrére.

Megnövelt kapacitást biztosítunk a H6-os vonalon Ráckevéről a Közvágóhíd felé 18:14-kor, 19:15-kor, 21:15-kor és 22:14-kor induló vonatokon; a Tökölről a Közvágóhíd felé 19:09-kor és 20:09-kor induló vonatokon Dunaharaszti külsőről; a Közvágóhídról Ráckevére 19:35-kor, 20:35-kor, 22:35-kor és 23:35-kor induló vonatokon; a Közvágóhídról Tökölre 20:05-kor, 21:05-kor induló vonatokon – írták.

A Tökölről 21:09-kor és 22:09-kor eredetileg Dunaharaszti külsőre induló vonatok a Közvágóhídig közlekednek, megnövelt kapacitással. Többletvonatok indulnak a Közvágóhídról Ráckevére 22:05-kor és 23:05-kor (a Kén utcánál, Szigetszentmiklós alsónál, Horgásztanyáknál és Angyaliszigetnél nem állnak meg).

A H7-es vonalon a vonatok 12 órától megnövelt kapacitással, az alapmenetrend szerint közlekednek.

A Boráros térről Csepelre 21:37-től 23:07-ig 7-8 percenként, 23:07-től 23:27-ig 10 percenként indulnak vonatok. A H8-as vonalon a vonatok 17 órától megnövelt kapacitással, az alapmenetrend szerint közlekednek. Az augusztus 21-ére virradó éjszakán 1:18-kor is indul vonat az Örs vezér teréről Gödöllőre.

