Landolt a repülőgép, visszatért Magyarországra Kapu Tibor

Véget ért a houstoni rehabilitációja, így hétfő délelőtt 11 órakor visszatért Magyarországra Kapu Tibor kutatóűrhajós, aki az Ax-4 misszió tagjaként nemrég a Nemzetközi Űrállomáson is járt. Az űrhajós magyar zászlóval a kezében szállt ki a Magyar Honvédség repülőgépéből a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

Cikkünk frissül!

A megérkezést követően Kapu Tibor beszédet is mondott a repülőtéren. A kutatóűrhajóssal kapcsolatos friss hír, hogy augusztus 23-án Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajóssal együtt a tapasztaltairól is beszámol majd a budapesti Millenárison. Az ingyenesen megtekinthető esemény 10 órakor kezdődik a HUNIVERZUM – Magyarok a világűrben nevű Facebook-oldalon megjelent leírás szerint, és várhatóan 12 óráig tart. Mint ismert, az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival.

Kapu Tibort a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren többen is várták, köztük Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Farkas Bertalan űrhajós, valamint Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, aki szintén részt vett a kutatóűrhajósok felkészítésében. Ugyancsak Ferihegyen köszöntötte az űrhajóst családja és Cserényi Gyula is.

