Landolt a repülőgép Ferihegyen, visszatért Magyarországra Kapu Tibor

Véget ért a houstoni rehabilitációja, így hétfő délelőtt 11 órakor visszatért Magyarországra Kapu Tibor kutatóűrhajós, aki az Ax-4 misszió tagjaként nemrég a Nemzetközi Űrállomáson is járt. Az űrhajós magyar zászlóval a kezében szállt ki a Magyar Honvédség repülőgépéből a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.

A megérkezést követően Kapu Tibor egy sajtótájékoztató keretében válaszolt az újságírók kérdéseire. Szintén a kutatóűrhajóssal kapcsolatos hír, hogy augusztus 23-án Cserényi Gyula tartalékos kutatóűrhajóssal együtt a tapasztaltairól részletesebben is beszámol majd a budapesti Millenárison. Az ingyenesen megtekinthető esemény 10 órakor kezdődik a HUNIVERZUM – Magyarok a világűrben nevű Facebook-oldalon megjelent leírás szerint, és várhatóan 12 óráig tart. Mint ismert, az Axiom-4 küldetés négyfős legénysége, köztük Kapu Tiborral, 18 napot töltött a Nemzetközi Űrállomáson, ahol több mint 60 kísérletet végeztek el. A Dragon űrkapszula július 15-én több mint 260 kilogrammnyi rakománnyal tért vissza, benne a NASA hardverével és a küldetés során végzett kísérletek adataival.

Kapu Tibort a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren többen is várták, köztük Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos, Farkas Bertalan űrhajós, valamint Gyurta Dániel olimpiai bajnok úszó, aki szintén részt vett a kutatóűrhajósok felkészítésében. Ugyancsak Ferihegyen köszöntötte az űrhajóst családja és Cserényi Gyula is. Kapu Tibor a sajtótájékoztató elején elmondta, hogy legutóbb nyolc hónapja tartózkodott Magyarországon, még a felkészülés időszakában. Elmondása szerint úgy érzi, hogy „Magyarország ma büszkébb, kíváncsibb, fejlettebb és meghatározóbb, mint nyolc hónappal ezelőtt volt, ráadásul a háta is egyenesebb.”

A gépészmérnök végzettségű űrhajós köszönetet mondott családjának, barátainak, támogatóinak, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak és HUNOR-programnak is. Megjegyezte, hogy fekete egyenruháján szépen mutat a piros, a fehér és a zöld szín, ami ráadásul szavai szerint még slankít is a Texasban elfogyasztott hamburgerek után. Ruháját egyfajta válogatott mezként jellemezte, hozzátéve, hogy az űrben 15 millió magyart képviselt, ahol a nemzeti színű lobogó is ott volt vele. A tudományos portfóliót sikeresnek nevezte, hozzáfűzve azt is, hogy a többi űrhajós is elismerően beszélt azzal kapcsolatban, amit a magyarok a Nemzetközi Űrállomásra vittek.

„Elértük azt, hogy 45 év után újra megmutassuk a tehetségünket a világnak”

– jelentette ki Kapu Tibor, aki arról is beszélt, hogy a HUNOR-program tovább folytatódik, majd kiértékelik a kutatások eredményeit, ellátogatva az ország több részébe is. Arra a kérdésre, hogy mi volt szükséges ahhoz, hogy egy nyíregyházi srácból űrhajós lett, azt válaszolta: „alázat, találékonyság, és némi szerencse. Egy szóval: magyarnak lenni.”

Kiemelt kép: Kiemelt kép: Az Axiom Space által közreadott képen Kapu Tibor magyar kutatóûrhajós, az Axiom-4 ûrmisszió küldetésspecialistája (HUNOR Magyar Ûrhajós Program) a sajtótájékoztatón Houstonban 2025. január 30-án. (Fotó: MTI/Axiom Space)