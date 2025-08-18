Koncz Zsófia: A magyar családpolitika zászlóshajója az Erzsébet-tábor

Soha ennyien nem vettek még részt ottalvós Erzsébet-táborokban, mint idén – 110 ezren – , és a nyári hónapokban mintegy ötvenezren vakációznak az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány különféle táboraiban – jelentette ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hétfőn a zánkai Erzsébet-táborban.

A gyermekek közül ráadásul többen először az Erzsébet-táborokban járhatnak a Balatonnál – tette hozzá. A családokért felelős államtitkár hangsúlyozta:

a gyerekek jó kezekben vannak az Erzsébet-táborokban, orvosi felügyelet mellett, biztonságban kapcsolódhatnak ki.

Koncz Zsófia köszönetet mondott azoknak a pedagógusoknak is, akik elhozzák a gyermekeket a táborokba. Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke azt mondta: az Erzsébet-táborokban minden a gyermekekről szól.

Emlékeztetett: az Erzsébet-táborok 2012-ben indultak, és alapítványuk 2016 óta szervezi azokat.

Az azóta eltelt csaknem tíz év alatt kormányzati támogatással az infrastruktúrában és a rendszereikben is sokat tudtak fejleszteni annak érdekében, hogy a gyermekeknek minél tartalmasabb kikapcsolódást és élményeket tudjanak biztosítani.

Kiemelt kép: Koncz Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Katona Tibor)